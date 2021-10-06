В ЦАР убили трех российских инструкторов из ЧВК "Вагнер" – СМИ

Война между группами повстанцев и действующим правительством в ЦАР продолжается с 2012 года Фото: EPA (архив)

Издание уточнило со ссылкой на собственные источники среди местных властей, что засада была устроена бойцами движения 3R, которое входит в коалицию (название состоит из трех французских слов: retour, réparation, réhabilitation – возвращение, возмещение, реабилитация).

Перестрелка продолжалась несколько часов – до прибытия российской авиаподдержки. На поле боя найдены тела трех российских инструкторов и двух бойцов 3R.

Издание отмечает, что несколькими днями ранее в результате нападения 3R был ранен солдат миротворческих сил ООН и убит военнослужащий правительственных войск.

Большинство участников 3R – представители народности фулани. Группировку называют одним из наиболее боеспособных вооруженных формирований в ЦАР. В конце 2020 года повстанческая коалиция, в которую входит 3R, пыталась свергнуть президента Фостен-Арканжа Туадеру и не допустить его переизбрания.