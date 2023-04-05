В Эстонии на боевое дежурство впервые заступают испанские системы ПВО NASAMS – минобороны

Свои зенитно-ракетные комплексы у эстонской армии появятся не раньше 2025 года Фото: thedrive.com

По его словам, уже 5 апреля ЗРК, которые будут защищать воздушное пространство Эстонии, прибывают в порт Палдиски. Весь личный состав и глава испанского контингента уже расквартированы по месту службы, и NASAMS начнут дежурство уже до конца недели.

Певкур отметил, что Эстония хочет добиться от союзников по НАТО ротации комплексов ПВО аналогично воздушному патрулированию. Свои зенитно-ракетные комплексы у эстонской армии появятся не раньше 2025 года.

"Мы заключили первое соглашение с испанцами, оно будет длиться четыре месяца. Что будет дальше? Этот вопрос сейчас обсуждается в НАТО. Конечно, мы бы хотели видеть такую же систему, которая у нас сейчас действует с истребителями", – сказал министр обороны.

В отчете, опубликованном на сайте НАТО, сказано, что в 2022 году Эстония выделила на оборону 2,12% ВВП.