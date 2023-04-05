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В Эстонии на боевое дежурство впервые заступают испанские системы ПВО NASAMS – минобороны

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Свои зенитно-ракетные комплексы у эстонской армии появятся не раньше 2025 года
Свои зенитно-ракетные комплексы у эстонской армии появятся не раньше 2025 года
Фото: thedrive.com

В Эстонии начинают боевое дежурство ракетно-зенитные комплексы противовоздушной обороны NASAMS, прибывшие с экипажами из Испании. Об этом министр обороны страны Ханно Певкур сообщил 4 апреля в эфире национального вещателя ERR.

По его словам, уже 5 апреля ЗРК, которые будут защищать воздушное пространство Эстонии, прибывают в порт Палдиски. Весь личный состав и глава испанского контингента уже расквартированы по месту службы, и NASAMS начнут дежурство уже до конца недели.

Певкур отметил, что Эстония хочет добиться от союзников по НАТО ротации комплексов ПВО аналогично воздушному патрулированию. Свои зенитно-ракетные комплексы у эстонской армии появятся не раньше 2025 года.

"Мы заключили первое соглашение с испанцами, оно будет длиться четыре месяца. Что будет дальше? Этот вопрос сейчас обсуждается в НАТО. Конечно, мы бы хотели видеть такую же систему, которая у нас сейчас действует с истребителями", – сказал министр обороны.

В отчете, опубликованном на сайте НАТО, сказано, что в 2022 году Эстония выделила на оборону 2,12% ВВП. 

Контекст:

Опасность военного давления России на страны Балтии и риски в сфере безопасности для этих стран возросли в среднесрочной и долгосрочной перспективе, сообщила эстонская разведка в ежегодном докладе. В разведке считают, что военное нападение РФ на Эстонию в 2023 году маловероятно, так как подразделения российской армии, дислоцированные вблизи эстонской границы, ведут боевые действия на территории Украины. 

13 октября 2022 года министры обороны 15 государств – членов НАТО, в том числе Эстония, подписали намерения по разработке "Инициативы европейского небесного щита", об этом сообщила пресс-служба Альянса. Она предусматривает создание европейской системы противовоздушной и противоракетной обороны за счет совместного приобретения оборудования и ракет ПВО европейскими странами. 

Теги: Испания, Эстония, ПВО, оборона, Евросоюз, NASAMS, Ханно Певкур
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