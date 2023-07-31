В Эстонии забросали яйцами посольство РФ. Бабченко заявил, что это сделал он

По сообщению правоохранителей, мужчина забросал посольство яйцами на глазах у полицейских. На него завели дело.

Имя задержанного не называют. "Немецкая волна", ссылаясь на активиста движения "Мирное сопротивление" Михаила Баранова, сообщила, что это выехавший из РФ российский журналист Аркадий Бабченко.

Посольство РФ в Таллинне закидали яйцами. Подозреваемый 1977 года рождения атаковал российское посольство прямо на глазах у полицейских и был задержан, пишет Delfi. Как утверждает активист "Мирного сопротивления" Михаил Баранов, задержанный - журналист Аркадий Бабченко pic.twitter.com/Kxj0Lps6uL — DW на русском (@dw_russian) July 30, 2023

Сам Бабченко подтвердил задержание, опубликовав в Twitter фото в автомобиле полиции. "Эстонские чайки летят над нашей зоной… А в тюрьме сейчас ужин", – написал он в посте.

Эстонские чайки летят над нашей зооонооой…

А в тюрьме сейчас ужин.

Спокойной ночи.

Вечер в хату. pic.twitter.com/qftOSrjIQU — Аркадий Бабченко (@StarshinaZapasa) July 30, 2023

В Facebook в комментариях под таким фото Бабченко подтвердил, что бросал яйца в посольство.

Скриншот: Arkady Babchenko / Facebook