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В Эстонии забросали яйцами посольство РФ. Бабченко заявил, что это сделал он

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Посольство РФ в Эстонии забросали яйцами ночью 30 июля
Посольство РФ в Эстонии забросали яйцами ночью 30 июля
Фото: Посольство России в Эстонии / Russian Embassy in Estonia / Facebook

30 июля в Таллинне забросали яйцами посольство РФ, сообщил портал Delfi. В полиции журналистам рассказали, что это сделал мужчина 1977 года рождения, его задержали на месте.

По сообщению правоохранителей, мужчина забросал посольство яйцами на глазах у полицейских. На него завели дело. 

Имя задержанного не называют. "Немецкая волна", ссылаясь на активиста движения "Мирное сопротивление" Михаила Баранова, сообщила, что это выехавший из РФ российский журналист Аркадий Бабченко.

Сам Бабченко подтвердил задержание, опубликовав в Twitter фото в автомобиле полиции. "Эстонские чайки летят над нашей зоной… А в тюрьме сейчас ужин", – написал он в посте. 

В Facebook в комментариях под таким фото Бабченко подтвердил, что бросал яйца в посольство.

Скриншот: Arkady Babchenko / Facebook
Скриншот: Arkady Babchenko / Facebook

Контекст:

Бабченко родился 18 марта 1977 года в Москве. Окончил юридический факультет Современного гуманитарного университета по специальности юриспруденции по международному праву. Участник первой и второй чеченских войн.

После демобилизации работал военкором в российских изданиях. Выступил против российской агрессии в Украине. С 2017 года Бабченко находится за пределами РФ. До 2019 года журналист жил в Украине, 1 ноября 2019-го он сообщил, что покинул страну. 

В 2020 году Росфинмониторинг включил Бабченко в перечень террористов и экстремистов. В январе 2023 года стало известно, что Бабченко объявлен в розыск. В его карточке не указана статья Уголовного кодекса РФ, в связи с обвинением по которой журналист разыскивается.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Эстония, полиция, Аркадий Бабченко, посольство РФ, Таллинн, задержание
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