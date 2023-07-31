В Эстонии забросали яйцами посольство РФ. Бабченко заявил, что это сделал он

По сообщению правоохранителей, мужчина забросал посольство яйцами на глазах у полицейских. На него завели дело.
Имя задержанного не называют. "Немецкая волна", ссылаясь на активиста движения "Мирное сопротивление" Михаила Баранова, сообщила, что это выехавший из РФ российский журналист Аркадий Бабченко.
Посольство РФ в Таллинне закидали яйцами. Подозреваемый 1977 года рождения атаковал российское посольство прямо на глазах у полицейских и был задержан, пишет Delfi. Как утверждает активист "Мирного сопротивления" Михаил Баранов, задержанный - журналист Аркадий Бабченко pic.twitter.com/Kxj0Lps6uL— DW на русском (@dw_russian) July 30, 2023
Сам Бабченко подтвердил задержание, опубликовав в Twitter фото в автомобиле полиции. "Эстонские чайки летят над нашей зоной… А в тюрьме сейчас ужин", – написал он в посте.
Эстонские чайки летят над нашей зооонооой…— Аркадий Бабченко (@StarshinaZapasa) July 30, 2023
А в тюрьме сейчас ужин.
Спокойной ночи.
Вечер в хату. pic.twitter.com/qftOSrjIQU
В Facebook в комментариях под таким фото Бабченко подтвердил, что бросал яйца в посольство.
Бабченко родился 18 марта 1977 года в Москве. Окончил юридический факультет Современного гуманитарного университета по специальности юриспруденции по международному праву. Участник первой и второй чеченских войн.
После демобилизации работал военкором в российских изданиях. Выступил против российской агрессии в Украине. С 2017 года Бабченко находится за пределами РФ. До 2019 года журналист жил в Украине, 1 ноября 2019-го он сообщил, что покинул страну.
В 2020 году Росфинмониторинг включил Бабченко в перечень террористов и экстремистов. В январе 2023 года стало известно, что Бабченко объявлен в розыск. В его карточке не указана статья Уголовного кодекса РФ, в связи с обвинением по которой журналист разыскивается.