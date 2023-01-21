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Бабченко: Депутаты Госдумы, забирайте не только имущество у тех, кто уехал, а лишите гражданства РФ

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Бабченко о своем имуществе в РФ: Мне гараж больше всего жалко
Бабченко о своем имуществе в РФ: Мне гараж больше всего жалко
Фото: Александр Хоменко / Gordonua.com

В интервью главному редактору интернет-издания "ГОРДОН" Алесе Бацман выехавший из РФ журналист Аркадий Бабченко прокомментировал появившуюся в России инициативу лишать имущества тех, кто выехал из России в связи с российским вторжением в Украину.

"Ребятки, давайте не останавливайтесь на имуществе. Вы всего моего имущества и так меня лишили. Я уже потерял абсолютно все надежды как-то на свое имущество: все, что нажито непосильным трудом к 40 годам... Какой у меня гараж был хороший... Мне гараж больше всего жалко. Огромный, шикарный гараж. В нем так было хорошо пиво пить летом... Прохладненько, нормальненько. Короче, со всем своим имуществом я распрощался", – сказал он.

Собеседник Бацман отметил, что, возможно, когда-нибудь его внуки "по реституции" вернут имущество, "если в тот момент их дедушка из [американского танка] Abrams сам не бахнет по своей же собственной квартире или бомба туда не попадет".

"Так что со всем этим я распрощался. Меня гораздо больше интересует: ребята, не останавливайтесь на имуществе. [...] Депутаты Государственной думы, давайте-ка забирайте имущество не только у тех, кто уехал и вякает, а лишите гражданства, блин. Я вас прошу. Я не могу уже. Я с вашим паспортом с курицей – я уже не знаю, что с ним делать, блин. Лишите меня гражданства. А имущество я вам в довесок подарю сам. Честное слово", – заявил Бабченко.

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ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube
Контекст:

Бабченко родился 18 марта 1977 года в Москве. Окончил юридический факультет Современного гуманитарного университета по специальности юриспруденции по международному праву. Участник первой и второй чеченской войн.

После демобилизации работал военкором в российских изданиях. Выступил против российской агрессии в Украине. С 2017 года Бабченко находится за пределами РФ. До 2019 года он жил в Украине, потом переехал в Израиль.

В 2020 году Росфинмониторинг включил Бабченко в перечень террористов и экстремистов. В январе 2023 года стало известно, что Бабченко объявлен в розыск. В его карточке не указана статья Уголовного кодекса РФ, в связи с обвинением по которой журналист разыскивается.

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: Россия, пиво, Госдума, паспорт, Аркадий Бабченко, гражданство, Алеся Бацман, имущество
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