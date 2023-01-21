Бабченко: Депутаты Госдумы, забирайте не только имущество у тех, кто уехал, а лишите гражданства РФ

"Ребятки, давайте не останавливайтесь на имуществе. Вы всего моего имущества и так меня лишили. Я уже потерял абсолютно все надежды как-то на свое имущество: все, что нажито непосильным трудом к 40 годам... Какой у меня гараж был хороший... Мне гараж больше всего жалко. Огромный, шикарный гараж. В нем так было хорошо пиво пить летом... Прохладненько, нормальненько. Короче, со всем своим имуществом я распрощался", – сказал он.

Собеседник Бацман отметил, что, возможно, когда-нибудь его внуки "по реституции" вернут имущество, "если в тот момент их дедушка из [американского танка] Abrams сам не бахнет по своей же собственной квартире или бомба туда не попадет".

"Так что со всем этим я распрощался. Меня гораздо больше интересует: ребята, не останавливайтесь на имуществе. [...] Депутаты Государственной думы, давайте-ка забирайте имущество не только у тех, кто уехал и вякает, а лишите гражданства, блин. Я вас прошу. Я не могу уже. Я с вашим паспортом с курицей – я уже не знаю, что с ним делать, блин. Лишите меня гражданства. А имущество я вам в довесок подарю сам. Честное слово", – заявил Бабченко.

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Видео: Алеся Бацман / YouTube