Бабченко: В 2023 году будет пик войны, самые жесткие бои и потери

По его словам, у Украины уже был шанс выйти из-под влияния России и даже спровоцировать ее распад, но этого не произошло. И в ближайшее время такой перспективы не предвидится, считает он.

"Мне нравится карта, наверное, которая висит у [начальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилла] Буданова, но есть такое понятие, как "окно возможностей". Вот крайний раз оно было в 91-м году. В 91-м году Украина это окно возможностей, извините меня, упустила", – думает Бабченко.

По его прогнозам, 2023 год принесет эскалацию военных действий. Журналист считает, что президент России Владимир Путин сделает попытку повторить захват Украины, как это было в начале агрессии.

"Я не уверен, что в 2023-м война закончится. Я думаю, что в 23-м году, наоборот, будет пик войны. И самые жесткие битвы, и самые жесткие потери, я думаю, будут в 23-м году. Потому что я думаю, что сейчас Путин будет собирать гигантскую армию, они будут думать, что они учли ошибки, и с учетом этих ошибок и исправленного положения они полезут еще раз", – озвучил свой прогноз журналист.

Бабченко: После сокрушительного поражения России там начнется Сомали с бандами Пригожина и Кадырова. Читайте полный текст интервью

ВИДЕО

Видео: Алеся Бацман / YouTube



