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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Бабченко: В 2023 году будет пик войны, самые жесткие бои и потери

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В новом году Путин снова попробует захватить Украину Бабченко
В новом году Путин снова попробует захватить Украину – Бабченко
Фото: Аркадий Бабченко / Facebook

В начавшемся году Украину ожидает не конец, а разгар войны с Россией. Такое мнение озвучил в интервью главному редактору интернет-издания "ГОРДОН" Алесе Бацман журналист Аркадий Бабченко.

По его словам, у Украины уже был шанс выйти из-под влияния России и даже спровоцировать ее распад, но этого не произошло. И в ближайшее время такой перспективы не предвидится, считает он.

"Мне нравится карта, наверное, которая висит у [начальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилла] Буданова, но есть такое понятие, как "окно возможностей". Вот крайний раз оно было в 91-м году. В 91-м году Украина это окно возможностей, извините меня, упустила", – думает Бабченко.

По его прогнозам, 2023 год принесет эскалацию военных действий. Журналист считает, что президент России Владимир Путин сделает попытку повторить захват Украины, как это было в начале агрессии.

"Я не уверен, что в 2023-м война закончится. Я думаю, что в 23-м году, наоборот, будет пик войны. И самые жесткие битвы, и самые жесткие потери, я думаю, будут в 23-м году. Потому что я думаю, что сейчас Путин будет собирать гигантскую армию, они будут думать, что они учли ошибки, и с учетом этих ошибок и исправленного положения они полезут еще раз", – озвучил свой прогноз журналист.

Бабченко: После сокрушительного поражения России там начнется Сомали с бандами Пригожина и Кадырова. Читайте полный текст интервью

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube


Контекст:

О том, что в кабинете Буданова есть карта РФ, на которой ряд частей ее нынешней территории входят в состав других государств, 26 декабря 2022 года написали журналисты LIGA.net после интервью с главой ГУР и опубликовали фото. Там черным маркером обведены Курская, Белгородская области и Кубань. Согласно карте, они входят в состав Украины. 

Сам Буданов считает, что в 2023 году война РФ против Украины закончится и во второй половине года – ближе к его концу – "будут хорошие новости".

Министр обороны Украины Алексей Резников предполагает, что в феврале РФ может пойти в новое наступление на Украину.

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный говорил в интервью The Economist, которое вышло 15 декабря, что российское командование готовит к боевым действиям около 200 тыс. новых солдат. В связи с этим главком ВСУ не сомневается, что россияне предпримут еще одну попытку наступления на Киев. По его оценке, новое наступление может начаться в январе – феврале или ближе к весне.

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: Россия, Владимир Путин, Аркадий Бабченко, Алеся Бацман, прогноз, война России против Украины
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