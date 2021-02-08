В Европарламенте собирают подписи в поддержку отставки Борреля

Депутат Европарламента от Эстонии Рихо Террас считает, что визит в Москву высокого представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля был "полным провалом европейской дипломатии".

Боррель был назначен на должность в конце 2019 года Фото: ЕРА

Депутат Европарламента от Эстонии Рихо Террас начал сбор подписей под письмом президенту Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, в котором предлагается уволить Жозепа Борреля с должности высокого представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности. Об этом 7 февраля сообщила газета Postimees.

По состоянию на вечер воскресенья Террас нашел более 20 сторонников своей инициативы, "включая очень важных людей". Он выразил надежду, что письмо подпишут те, "у кого есть совесть", а также те, кто также считает визит Борреля в Москву "очень большой ошибкой и полным провалом европейской дипломатии".

Накануне поездку Борреля в Россию осудили шесть депутатов Европарламента от Эстонии с Террасом включительно.

Глава евродипломатии находился с визитом в Москве 4–6 февраля. Боррель встречался с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. В ходе визита он поднимал вопросы отношений России и Евросоюза, преследования оппозиционера Алексея Навального и "настаивал на уважении территориальной целостности" Украины.

7 февраля Боррель заявил, что его "сложный" визит в Россию показал, что Москва не хочет использовать возможности для улучшения отношений с ЕС.

Боррель был назначен на должность в конце 2019 года.