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В Евросоюзе назвали главные темы саммита с Украиной. Брюссель представит президент Совета ЕС и глава Еврокомиссии

В Киев на саммит Украина ЕС приедут Мишель и фон дер Ляйен
В Киев на саммит Украина – ЕС приедут Мишель и фон дер Ляйен 
Фото: EPA

Президент Европейского совета Шарль Мишель и глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен представят Евросоюз на 23-м саммите Украина – ЕС, который состоится 12 октября в Киеве. Об этом сообщается на сайте Совета ЕС.

Отмечается, что Украину будет представлять президент Владимир Зеленский.

На саммите в Киеве рассмотрят шесть основных тем:

  • результаты, достигнутые в реализации Соглашения об ассоциации между ЕС и Украиной и его углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли (AA/DCFTA), а также следующих шагов;
  • дальнейшее усиление экономической интеграции (в контексте AA/DCFTA) в различных областях, включая климат, энергетику, телекоммуникации, связь, авиацию, образование и исследования;
  • дипломатические усилия, направленные на восстановление суверенитета и территориальной целостности Украины;
  • дальнейшее укрепление сотрудничества в противодействии гибридным угрозам и борьбе с дезинформацией;
  • сотрудничество в борьбе с последствиями пандемии COVID-19;
  • саммит Восточного партнерства состоится 15 декабря в Брюсселе.

Подчеркивается, что саммит "подтвердит неизменную приверженность укреплению политической ассоциации и экономической интеграции Украины с ЕС, а также непоколебимую поддержку Евросоюзом независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины".

Контекст:

Последний саммит Украина – ЕС прошел 6 октября 2020 года в Брюсселе. В Европейском союзе заверили, что безвизовому режиму ничего не угрожает, так как Украина выполняет все необходимые критерии.

По итогам саммита в Брюсселе Украина и Европейский союз договорились об обновлении Соглашения об ассоциации. Согласно тексту документа, стороны ожидают дальнейшего усиления экономической интеграции и сближения регулирования в рамках соглашения в нескольких областях: цифровой рынок, защита окружающей среды, борьба с изменениями климата, финансовое сотрудничество.

В итоговом заявлении саммита сказано, что Европейский союз будет продолжать поддерживать Украину в противодействии гибридным угрозам. ЕС подтвердил решительное осуждение нарушения суверенитета и территориальной целостности Украины.

Саммиты Украина – ЕС проводятся ежегодно с 1997 года. Встречи поочередно проходят в Киеве и Брюсселе. В саммитах участвуют президент Украины, президент Европейского совета и президент Европейской комиссии.

"Встречи в рамках саммитов предоставляют сторонам возможность на самом высоком уровне подвести итоги сотрудничества между Украиной и ЕС за прошедший год, определить приоритеты взаимодействия на ближайшее будущее, обсудить развитие ситуации в Украине и Европейском союзе, а также согласовать позиции по актуальным международным вопросам", – отметили в МИД Украины.

Глава ведомства Дмитрий Кулеба анонсировал "несколько прорывных решений" по евроинтеграции на саммите Украина – ЕС в Киеве.

Теги: Киев, Украина, Еврокомиссия, евроинтеграция, Европейский союз, Владимир Зеленский, саммит, Урсула фон дер Ляйен, Европа, торговля, президент, Евросоюз, Шарль Мишель, соглашение, сотрудничество, ЕС
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