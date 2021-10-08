В Евросоюзе назвали главные темы саммита с Украиной. Брюссель представит президент Совета ЕС и глава Еврокомиссии

Отмечается, что Украину будет представлять президент Владимир Зеленский.

На саммите в Киеве рассмотрят шесть основных тем:

Подчеркивается, что саммит "подтвердит неизменную приверженность укреплению политической ассоциации и экономической интеграции Украины с ЕС, а также непоколебимую поддержку Евросоюзом независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины".

Контекст:

Последний саммит Украина – ЕС прошел 6 октября 2020 года в Брюсселе. В Европейском союзе заверили, что безвизовому режиму ничего не угрожает, так как Украина выполняет все необходимые критерии.

По итогам саммита в Брюсселе Украина и Европейский союз договорились об обновлении Соглашения об ассоциации. Согласно тексту документа, стороны ожидают дальнейшего усиления экономической интеграции и сближения регулирования в рамках соглашения в нескольких областях: цифровой рынок, защита окружающей среды, борьба с изменениями климата, финансовое сотрудничество.

В итоговом заявлении саммита сказано, что Европейский союз будет продолжать поддерживать Украину в противодействии гибридным угрозам. ЕС подтвердил решительное осуждение нарушения суверенитета и территориальной целостности Украины.

Саммиты Украина – ЕС проводятся ежегодно с 1997 года. Встречи поочередно проходят в Киеве и Брюсселе. В саммитах участвуют президент Украины, президент Европейского совета и президент Европейской комиссии.

"Встречи в рамках саммитов предоставляют сторонам возможность на самом высоком уровне подвести итоги сотрудничества между Украиной и ЕС за прошедший год, определить приоритеты взаимодействия на ближайшее будущее, обсудить развитие ситуации в Украине и Европейском союзе, а также согласовать позиции по актуальным международным вопросам", – отметили в МИД Украины.

Глава ведомства Дмитрий Кулеба анонсировал "несколько прорывных решений" по евроинтеграции на саммите Украина – ЕС в Киеве.