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"Будет несколько прорывных решений". Кулеба рассказал о предстоящем саммите Украина – ЕС

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Саммит Украина ЕС состоится 12 октября
Саммит Украина – ЕС состоится 12 октября
Фото: depositphotos.com

От саммита Украина – ЕС, который состоится 12 октября, ожидают конкретных шагов по евроинтеграции. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью "Интерфакс-Украина", которое опубликовано 4 октября.

"Будет несколько конкретных прорывных решений, которые будут касаться нашей практической интеграции. Эта интеграция принесет конкретные экономические выгоды для украинского бизнеса и граждан. Мы, безусловно, жмем на ЕС, требуем предоставить нам европейскую перспективу", – сказал глава МИД.

Он добавил, что надо реалистично оценивать "финал борьбы и готовность ЕС к включению этого положения на саммите".

"Тем не менее мы будем бороться за это", – подчеркнул Кулеба.

Министр заявил, что европейская интеграция проводится для Украины и для украинцев.

"Само восприятие евроинтеграции в Украине мы должны изменить. Это не вопрос "дадут нам членство или нет?" Евроинтеграция – это сейчас инструмент укрепления Украины, а не цель",  – сказал глава МИД.

Контекст:

Последний саммит Украина – ЕС прошел 6 октября 2020 года в Брюсселе. В Европейском союзе заверили, что безвизовому режиму ничего не угрожает, так как Украина выполняет все необходимые критерии.

По итогам саммита в Брюсселе Украина и Европейский союз договорились об обновлении Соглашения об ассоциации. Согласно тексту документа, стороны ожидают дальнейшего усиления экономической интеграции и сближения регулирования в рамках соглашения в нескольких областях: цифровой рынок, защита окружающей среды, борьба с изменениями климата, финансовое сотрудничество.

В итоговом заявлении саммита сказано, что Европейский союз будет продолжать поддерживать Украину в противодействии гибридным угрозам. ЕС подтвердил решительное осуждение нарушения суверенитета и территориальной целостности Украины.

Саммиты Украина – ЕС проводятся ежегодно с 1997 года. Встречи поочередно проходят в Киеве и Брюсселе. В саммитах участвуют президент Украины, президент Европейского совета и президент Европейской комиссии.

"Встречи в рамках саммитов предоставляют сторонам возможность на самом высоком уровне подвести итоги сотрудничества между Украиной и ЕС за прошедший год, определить приоритеты взаимодействия на ближайшее будущее, обсудить развитие ситуации в Украине и Европейском союзе, а также согласовать позиции по актуальным международным вопросам", – отметили в МИД Украины.

Теги: МИД Украины, евроинтеграция, Дмитрий Кулеба, Европейский союз, саммит Украина – ЕС, Европа, ЕС
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