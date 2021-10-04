"Будет несколько прорывных решений". Кулеба рассказал о предстоящем саммите Украина – ЕС

"Будет несколько конкретных прорывных решений, которые будут касаться нашей практической интеграции. Эта интеграция принесет конкретные экономические выгоды для украинского бизнеса и граждан. Мы, безусловно, жмем на ЕС, требуем предоставить нам европейскую перспективу", – сказал глава МИД.

Он добавил, что надо реалистично оценивать "финал борьбы и готовность ЕС к включению этого положения на саммите".

"Тем не менее мы будем бороться за это", – подчеркнул Кулеба.

Министр заявил, что европейская интеграция проводится для Украины и для украинцев.

"Само восприятие евроинтеграции в Украине мы должны изменить. Это не вопрос "дадут нам членство или нет?" Евроинтеграция – это сейчас инструмент укрепления Украины, а не цель", – сказал глава МИД.