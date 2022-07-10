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В Евросоюзе планируют построить суперзащищенный бункер для секретных переговоров – СМИ

Помещение планируют обустроить неподалеку от обычного зала для саммитов ЕС
Помещение планируют обустроить неподалеку от обычного зала для саммитов ЕС
Фото: European Council / Flickr (иллюстративное)

Европейский союз намерен построить бункер стоимостью €8 млн для секретных переговоров, защищенных от иностранных шпионов. Об этом 8 июля сообщило EUobserver со ссылкой на документ с описанием проекта, попавший в распоряжение издания.

Планируется, что в бункере не будет интернета, но он будет оснащен внутренней технологией конференц-связи с экраном и микрофонами, подключенными к безопасным кабинам для переводчиков. И зал заседаний, и кабины будут помещены в сертифицированный НАТО изоляционный каркас, чтобы "уменьшить риск использования компрометирующих излучений".

Участникам секретных переговоров придется оставлять свои телефоны и другие гаджеты в звуконепроницаемых шкафчиках вне бункера.

По информации издания, в помещении смогут разместиться около 100 человек – до 34 лидеров Евросоюза и 34 протоколистов, а также технический и обслуживающий персонал. 

"ЕС насчитывает 27 членов, но в будущем может расшириться, а безопасная комната также будет использоваться для встреч на более низком уровне – послами и высокопоставленными чиновниками ЕС", – пояснили в издании. 

У любого, кто входит в помещение, включая уборщиков, должен быть допуск второго уровня (EU SECRET) по классификации секретной информации ЕС, а также обоснованная причина присутствия.

Бункер будут сканировать до и после встреч, чтобы выявить любые подслушивающие устройства. В помещении собираются обеспечить "подходящий уровень комфорта для VIP-персон", в частности, соответствующую мебель и определенный фиксированный декор – "например, флаги, но не цветы или другие часто заменяемые предметы". Любая новая мебель, техническое оборудование или аксессуары должны будут пройти проверку технической безопасности. 

По данным EUobserver, объект планируют построить к 2024 году в комплексе Совета ЕС в Брюсселе, где проходят саммиты. Точное местоположение еще не определено, но комната должна быть недалеко от обычного зала для саммитов ЕС, чтобы политики могли быстро перейти туда. 

Как пишет издание, решение о строительстве бункера было принято на фоне полномасштабного российского вторжения в Украину и планов создать объединенные вооруженные силы ЕС и НАТО, а также ряда случившихся в последние годы в Европе шпионских скандалов, в которых фигурировали Россия, Израиль и Китай. 

Теги: шпионаж, Брюссель, переговоры, Совет ЕС, технологии, Европейский союз, саммит, безопасность, Евросоюз, ЕС
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