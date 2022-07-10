В Евросоюзе планируют построить суперзащищенный бункер для секретных переговоров – СМИ

Планируется, что в бункере не будет интернета, но он будет оснащен внутренней технологией конференц-связи с экраном и микрофонами, подключенными к безопасным кабинам для переводчиков. И зал заседаний, и кабины будут помещены в сертифицированный НАТО изоляционный каркас, чтобы "уменьшить риск использования компрометирующих излучений".

Участникам секретных переговоров придется оставлять свои телефоны и другие гаджеты в звуконепроницаемых шкафчиках вне бункера.

По информации издания, в помещении смогут разместиться около 100 человек – до 34 лидеров Евросоюза и 34 протоколистов, а также технический и обслуживающий персонал.

"ЕС насчитывает 27 членов, но в будущем может расшириться, а безопасная комната также будет использоваться для встреч на более низком уровне – послами и высокопоставленными чиновниками ЕС", – пояснили в издании.

У любого, кто входит в помещение, включая уборщиков, должен быть допуск второго уровня (EU SECRET) по классификации секретной информации ЕС, а также обоснованная причина присутствия.

Бункер будут сканировать до и после встреч, чтобы выявить любые подслушивающие устройства. В помещении собираются обеспечить "подходящий уровень комфорта для VIP-персон", в частности, соответствующую мебель и определенный фиксированный декор – "например, флаги, но не цветы или другие часто заменяемые предметы". Любая новая мебель, техническое оборудование или аксессуары должны будут пройти проверку технической безопасности.

По данным EUobserver, объект планируют построить к 2024 году в комплексе Совета ЕС в Брюсселе, где проходят саммиты. Точное местоположение еще не определено, но комната должна быть недалеко от обычного зала для саммитов ЕС, чтобы политики могли быстро перейти туда.

Как пишет издание, решение о строительстве бункера было принято на фоне полномасштабного российского вторжения в Украину и планов создать объединенные вооруженные силы ЕС и НАТО, а также ряда случившихся в последние годы в Европе шпионских скандалов, в которых фигурировали Россия, Израиль и Китай.