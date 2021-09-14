Facebook создал "белые списки" пользователей, они могут нарушать правила соцсети – The Wall Street Journal

В 2020 году в Facebook было 5,8 млн пользователей из "белого списка" Фото: ЕРА

Записи знаменитостей, политиков и журналистов контролирует программа XCheck. Исходя из документов, она защищает от обычного процесса проверки миллионы пользователей из "белого списка", сообщила газета.

Как пишет The Wall Street Journal, XCheck не удаляет посты общественных деятелей, в которых содержатся оскорбления или подстрекательства к насилию. Например, в 2019 году Facebook разрешила форварду сборной Бразилии и футбольного клуба "Пари Сен-Жермен" (Франция) Неймару демонстрировать десяткам миллионов поклонников обнаженные фотографии женщины, которая обвинила его в изнасиловании.

Привилегированные пользователи могли публиковать посты с утверждениями, что вакцины от коронавируса смертельны, что бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон прикрывала группы педофилов или что экс-президент США Дональд Трамп называл беженцев, ищущих убежища в США, "животными".

В 2020 году в соцсети было 5,8 млн пользователей из "белого списка".