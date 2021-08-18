Facebook продолжит банить контент, связанный с "Талибаном"

Компания заявляет, что у нее есть специальная группа афганских экспертов для отслеживания и удаления контента, связанного с движением "Талибан".

В соцсети напомнили, что "Талибан" в США признан террористической организацией, поэтому Facebook запретил ее членам пользоваться услугами платформы. Это означает, что соцсеть удаляет аккаунты, которые ведутся талибами или от их имени, и запрещает любой контент с поддержкой или восхвалением "Талибана".

Facebook подчеркнул, что политика распространяется на все его платформы, включая Instagram и WhatsApp.

Вместе с тем, BBC отмечает, что талибы все равно используют WhatsApp для общения, несмотря на запрет. В Facebook пообещали принять меры, если обнаружится, что учетные записи в приложении будут связаны с "Талибаном".

Отвечая на вопросы BBC об использовании "Талибаном" Twitter, представитель компании рассказал о политике, направленной против насильственных организаций и ненавистнического поведения. Согласно своим правилам, Twitter не допускает до пользования своей платформой группировки, пропагандирующие терроризм или насилие против мирных жителей.