В Германии лев напал на сотрудницу зоопарка

Сотрудницу зоопарка в немецком Оснабрюке, на которую напал лев, госпитализировали.

Всего в зоопарке пять львов Фото: zoo-osnabrueck.de

21 февраля в зоопарке немецкого города Оснабрюк лев ранил смотрительницу за животными. Об этом проинформировал сайт учреждения.

Инцидент произошел, когда женщина выполняла свою работу во внешнем вольере отделения с пятью львами. Животные находились на открытой площадке через ограждение. По одной из версий, открытым оказался один из входов на площадку со львами и один из них напал на смотрительницу, повредив ей спину.

Управляющий директор зоопарка Андреас Буземанн рассказал, что пострадавшей удалось спрятаться, ее госпитализировали и у нее "все хорошо".

В зоопарке сообщили, что сразу после нападения сработала внутренняя система экстренных вызовов и на место прибыли другие сотрудники.

Львы не пострадали, подчеркнули в заведении.

По данным радиостанции NDR.de, пострадавшей женщине 25 лет. В полиции журналистам рассказали, что "халатность третьих лиц" как возможная причина произошедшего исключается.

Радиостанция отмечает, что зоопарк в Оснабрюке сейчас закрыт из-за пандемии COVID-19.