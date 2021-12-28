В Германии одна женщина укусила другую из-за собаки – полиция

Об этом пресс-служба полиции проинформировала 26 декабря.
Как сказано в релизе, 27-летняя и 51-летняя женщины в день конфликта выгуливали собак в парке. Младшая увидела, как старшая бьет свою собаку, и сделала ей замечание – сказала, что животных так нельзя воспитывать. Завязалась ссора, которая переросла в драку.
В какой-то момент одна из них упала и не зная, что делать, укусила оппонентку за ногу и нанесла ей травму.
"Собаки только наблюдали и не кусались", – отметили в полиции.
Обеим женщинам теперь придется в суде ответить за нападение и побои, уточнили правоохранители. Какая из них решила применить зубы в драке, в релизе не сказано, но немецкие СМИ, в частности focus.de и t-online, пишут, что кусалась старшая.