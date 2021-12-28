ГОРДОН
 
 
МИР

В Германии одна женщина укусила другую из-за собаки – полиция

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Собаки, в отличие от хозяек, не кусали друг друга, отметили в полиции
Собаки, в отличие от хозяек, не кусали друг друга, отметили в полиции
Фото: depositphotos.com (архив)

24 декабря в парке немецкого города Айзенах (федеральная земля Тюрингия) между двумя женщинами произошел конфликт из-за воспитания собак.

Об этом пресс-служба полиции проинформировала 26 декабря. 

Как сказано в релизе, 27-летняя и 51-летняя женщины в день конфликта выгуливали собак в парке. Младшая увидела, как старшая бьет свою собаку, и сделала ей замечание – сказала, что животных так нельзя воспитывать. Завязалась ссора, которая переросла в драку. 

В какой-то момент одна из них упала и не зная, что делать, укусила оппонентку за ногу и нанесла ей травму. 

"Собаки только наблюдали и не кусались", – отметили в полиции.

Обеим женщинам теперь придется в суде ответить за нападение и побои, уточнили правоохранители. Какая из них решила применить зубы в драке, в релизе не сказано, но немецкие СМИ, в частности focus.de и t-online, пишут, что кусалась старшая.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Германия, полиция, животные, собаки, конфликт, женщины, травмы
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  "Ты же бактерии привезешь домой!" Ребрик рассказала, как семья реагирует на ее откровенные сцены на экране
  "Ты же бактерии привезешь домой!" Ребрик рассказала, как семья реагирует на ее откровенные сцены на экране
"Что ты такое забористое куришь?" Волочкова в мини-платье с глубоким декольте надела "парик жениха"
"Что ты такое забористое куришь?" Волочкова в мини-платье с глубоким декольте надела "парик жениха"
"Как нежно", "О мой бог!" Жена футболиста Пятова, мама четырех детей, снялась голой на Мальдивах
"Как нежно", "О мой бог!" Жена футболиста Пятова, мама четырех детей, снялась голой на Мальдивах
"Детка-любовь". Рианна крупным планом показала пятую точку в прозрачном белье
"Детка-любовь". Рианна крупным планом показала пятую точку в прозрачном белье
  "Я застеснялась". Данилко обнял Каменских за ягодицы. Видео
  "Я застеснялась". Данилко обнял Каменских за ягодицы. Видео
  "Все знают, что я сама всегда накрываю". Ирина Билык поделилась рецептом фирменного новогоднего салата
  "Все знают, что я сама всегда накрываю". Ирина Билык поделилась рецептом фирменного новогоднего салата
  "Бухал и дрался". 55-летняя Ирина Салтыкова рассказала, почему развелась с первым мужем – известным певцом
  "Бухал и дрался". 55-летняя Ирина Салтыкова рассказала, почему развелась с первым мужем – известным певцом
"Страх божий", "Берегись, Наташа перья удалит". Волочкова снялась в обнимку со стриптизером Тарзаном
"Страх божий", "Берегись, Наташа перья удалит". Волочкова снялась в обнимку со стриптизером Тарзаном
"Какие милые". 35-летний победитель "Евровидения 2009" Рыбак показал своих родителей
"Какие милые". 35-летний победитель "Евровидения 2009" Рыбак показал своих родителей
"Вульгарщина", "Это что за тигрица?" Лобода развела ноги и засветила грудь в откровенном декольте
"Вульгарщина", "Это что за тигрица?" Лобода развела ноги и засветила грудь в откровенном декольте
  Лилия Ребрик озвучила свой самый большой гонорар и показала, что на него купила
  Лилия Ребрик озвучила свой самый большой гонорар и показала, что на него купила
"Тело богини". Гоций похвасталась фигурой в бикини
"Тело богини". Гоций похвасталась фигурой в бикини
"Не нужно дразнить", "Рыба моей мечты". Астафьева снялась в чулках и с удочкой в руке
"Не нужно дразнить", "Рыба моей мечты". Астафьева снялась в чулках и с удочкой в руке
  "Она приняла решение, что хочет быть ближе к нам". Ефросинина заявила, что ее 17-летняя дочь вернулась из Канады в Украину
  "Она приняла решение, что хочет быть ближе к нам". Ефросинина заявила, что ее 17-летняя дочь вернулась из Канады в Украину
"Такие мурзики". Онуфрийчук показала трогательные кадры с мужем, сделанные на Мальдивах
"Такие мурзики". Онуфрийчук показала трогательные кадры с мужем, сделанные на Мальдивах
  Джамала возмутилась, что ее старший сын выучил в детском саду "легкомысленную песню"
  Джамала возмутилась, что ее старший сын выучил в детском саду "легкомысленную песню"
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Красивая грудь", "Ты чего такие фоточки от всех прятала?" Звезда ситкома "Танька і Володька" позировала в наряде-бюстье (65490)
2
"Дерзкая". Рианна засветила грудь и бедра в откровенном белье (52895)
3
Быстрый "Наполеон". Легкий рецепт популярного торта (43874)
4
"Ой, я пирожок вижу", "Срам свой выставила". Волочкова показала промежность (36874)
5
"Классная и красивая", "Надя – супер". Мейхер показала свое новое фото практически без макияжа (35557)
6
"Или лифчик наденьте, или крестик снимите". Сеть шокировали фото незнакомки, сопровождавшей украинского замминистра (29007)
7
"Похоже, Надежда влюбилась", "Пора замуж". Савченко надела платье с огромным декольте. Фото (25520)
8
"Выше ляжку можешь показать?", "Секси". Жена продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук снялась без бюстгальтера (21655)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS