В Германии одна женщина укусила другую из-за собаки – полиция

Собаки, в отличие от хозяек, не кусали друг друга, отметили в полиции Фото: depositphotos.com (архив)

Об этом пресс-служба полиции проинформировала 26 декабря.

Как сказано в релизе, 27-летняя и 51-летняя женщины в день конфликта выгуливали собак в парке. Младшая увидела, как старшая бьет свою собаку, и сделала ей замечание – сказала, что животных так нельзя воспитывать. Завязалась ссора, которая переросла в драку.

В какой-то момент одна из них упала и не зная, что делать, укусила оппонентку за ногу и нанесла ей травму.

"Собаки только наблюдали и не кусались", – отметили в полиции.

Обеим женщинам теперь придется в суде ответить за нападение и побои, уточнили правоохранители. Какая из них решила применить зубы в драке, в релизе не сказано, но немецкие СМИ, в частности focus.de и t-online, пишут, что кусалась старшая.