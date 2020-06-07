В Германии заявили, что не будут эвакуировать своих граждан, заразившихся коронавирусом за границей

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас призвал граждан страны быть осторожными в отношении собственного здоровья, планируя отпуск за границей.

Маас: Германия вряд ли сможет еще раз организовать авиарейс, чтобы забрать на родину отдыхающих Фото: ЕРА

Правительство Германии не будет эвакуировать на родину граждан страны, которые заразились коронавирусом во время отпуска за границей. Об этом в интервью изданию Bild am Sonntag сообщил министр иностранных дел Германии Хайко Маас.

Он призвал граждан не рассчитывать на помощь государства в их возвращении на родину в таких случаях, однако отметил, что в экстренных случаях консульские представительства Германии будут готовы оказать необходимую поддержку.

Маас добавил, что правительство Германии вряд ли сможет еще раз организовать авиарейс, чтобы забрать на родину отдыхающих.

По состоянию на сегодняшнее утро во всем мире коронавирусом заразилось 6 910 014 человек, жертвами COVID-19 стали 400 013 человек, выздоровело 3 094 075.

В Германии за весь период пандемии инфицировалось 185 696 человек, умерло 8685.