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В Госдепе США прокомментировали нарушение белорусскими вертолетами воздушного пространства Польши

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В Госдепе США ожидают, что все страны будут уважать суверенное воздушное пространство других стран
В Госдепе США ожидают, что все страны будут уважать суверенное воздушное пространство других стран
Фото: EPA

США серьезно относятся к безопасности НАТО. Об этом заявил спикер Госдепартамента США Мэтью Миллер на брифинге 2 августа, комментируя информацию о пересечении белорусскими вертолетами воздушного пространства Польши, пишет "Укринформ".

"Мы видели, что правительство Польши сделало заявление по этому поводу. Мы ожидаем, что все страны будут уважать суверенное воздушное пространство других стран. И мы будем продолжать очень серьезно относиться к безопасности НАТО", – сказал он.

В ответ на вопрос, готовы ли США реализовать свои заявления по защите территории Альянса в подобных случаях, Миллер сказал, что не будет опережать официальные заявления по этому поводу. Он добавил, что США тесно общаются с Польшей, являющейся "важным союзником НАТО", а также отслеживают ситуацию в Беларуси.

Контекст:

1 августа оборонное ведомство Польши заявило, что два вертолета Беларуси на низкой высоте пересекли границу Польши. Беларусь отрицает обвинения, называя их "надуманными". В Пентагоне, комментируя инцидент, заявили, что будут работать с союзниками, "чтобы обеспечить безопасность каждого квадратного дюйма территории НАТО"

МИД Польши выразил протест представителю Беларуси из-за нарушения воздушного пространства белорусскими вертолетами.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: США, НАТО, Беларусь, Польша, Госдепартамент США, вертолет, Мэтью Миллер
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