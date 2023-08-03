В Госдепе США прокомментировали нарушение белорусскими вертолетами воздушного пространства Польши

"Мы видели, что правительство Польши сделало заявление по этому поводу. Мы ожидаем, что все страны будут уважать суверенное воздушное пространство других стран. И мы будем продолжать очень серьезно относиться к безопасности НАТО", – сказал он.
В ответ на вопрос, готовы ли США реализовать свои заявления по защите территории Альянса в подобных случаях, Миллер сказал, что не будет опережать официальные заявления по этому поводу. Он добавил, что США тесно общаются с Польшей, являющейся "важным союзником НАТО", а также отслеживают ситуацию в Беларуси.
1 августа оборонное ведомство Польши заявило, что два вертолета Беларуси на низкой высоте пересекли границу Польши. Беларусь отрицает обвинения, называя их "надуманными". В Пентагоне, комментируя инцидент, заявили, что будут работать с союзниками, "чтобы обеспечить безопасность каждого квадратного дюйма территории НАТО"
МИД Польши выразил протест представителю Беларуси из-за нарушения воздушного пространства белорусскими вертолетами.