В Госдепе США прокомментировали нарушение белорусскими вертолетами воздушного пространства Польши

В Госдепе США ожидают, что все страны будут уважать суверенное воздушное пространство других стран Фото: EPA

"Мы видели, что правительство Польши сделало заявление по этому поводу. Мы ожидаем, что все страны будут уважать суверенное воздушное пространство других стран. И мы будем продолжать очень серьезно относиться к безопасности НАТО", – сказал он.

В ответ на вопрос, готовы ли США реализовать свои заявления по защите территории Альянса в подобных случаях, Миллер сказал, что не будет опережать официальные заявления по этому поводу. Он добавил, что США тесно общаются с Польшей, являющейся "важным союзником НАТО", а также отслеживают ситуацию в Беларуси.