В Греции разбился украинский самолет, вылетевший из Сербии. СМИ писали, что на нем оружие

По данным издания, пилот самолета подал сигнал бедствия и пытался приземлиться в аэропорту Мегас Александрос, но не смог.

Позже Rua.gr убрало из текста слова о том, что груз предназначался Украине.

Журналист Бабак Тагвей опубликовал в Twitter видео, предположительно, данного самолета в последние секунды полета. В ролике видно, что аппарат горит и взрывается уже на земле.

#BREAKING: UR-CIC, an Antonov An-12TB cargo aircraft of Meridian Ltd from #Ukraine with flight No. #MEM3032 crashed near #Kavala in #Greece on its way from Nis to Amman! Locals filmed the moment of crash. It was burning when it hit the ground! Engine fire had spread to the wing * pic.twitter.com/LQNOEbz1Yd — Babak Taghvaee - The Crisis Watch (@BabakTaghvaee1) July 16, 2022

Журналист уточнил, что речь идет о самолете Ан-12 украинской авиакомпании Meridian Ltd, который направлялся из сербского города Ниш в столицу Иордании Амман.

Обновлено 17 июля. В МИД Украины подтвердили крушение самолета, сообщив, что он перевозил "опасный груз" по маршруту Сербия-Иордания-Бангладеш. Экипаж состоял из восьми граждан Украины. Предварительная причина аварии – отказ одного из двигателей.

Обновлено 12.35. Министр обороны Сербии Небойша Стефанович рассказал, что самолет перевозил оборонную продукцию из Сербии в Бангладеш. Он опроверг сообщения СМИ, что этот самолет якобы мог перевозить оружие из Сербии в Украину, назвав их "злонамеренными и неверными".