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В Греции разбился украинский самолет, вылетевший из Сербии. СМИ писали, что на нем оружие

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СМИ пишут, что пилот самолета подал сигнал бедствия
СМИ пишут, что пилот самолета подал сигнал бедствия
Фото: wikipedia.org (архив)

Поздно вечером 16 июля в районе города Кавала на севере Греции потерпел крушение самолет, который транспортировал из Сербии оружие для Украины. Об этом сообщил сайт Rua.gr.

По данным издания, пилот самолета подал сигнал бедствия и пытался приземлиться в аэропорту Мегас Александрос, но не смог.

Позже Rua.gr убрало из текста слова о том, что груз предназначался Украине.

Журналист Бабак Тагвей опубликовал в Twitter видео, предположительно, данного самолета в последние секунды полета. В ролике видно, что аппарат горит и взрывается уже на земле.

Журналист уточнил, что речь идет о самолете Ан-12 украинской авиакомпании Meridian Ltd, который направлялся из сербского города Ниш в столицу Иордании Амман.

Обновлено 17 июля. В МИД Украины подтвердили крушение самолета, сообщив, что он перевозил "опасный груз" по маршруту Сербия-Иордания-Бангладеш. Экипаж состоял из восьми граждан Украины.  Предварительная причина аварии – отказ одного из двигателей.

Обновлено 12.35. Министр обороны Сербии Небойша Стефанович рассказал, что самолет перевозил оборонную продукцию из Сербии в Бангладеш. Он опроверг сообщения СМИ, что этот самолет якобы мог перевозить оружие из Сербии в Украину, назвав их "злонамеренными и неверными".

Контекст:

После масштабного военного вторжения России в Украину 24 февраля страны Запада увеличили поставки украинским военным летального вооружения и другой оборонной продукции.

По словам президента США Джо Байдена, к концу июня более 50 государств взяли на себя обязательства, связанные с поддержкой Украины.

Военной помощи, которую страны Запада оказывают Украине, пока недостаточно для установления паритета с РФ в тяжелом вооружении, отметил 30 июня секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

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