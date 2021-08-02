В Греции не вакцинированным от COVID-19 учителям хотят платить меньшую зарплату

Министерство разрабатывает новые меры для обеспечения безопасного учебного года с сентября в школах и в университетах. Они коснутся всех администраторов и преподавателей.

Помимо сокращения выплат, постоянный педагогический персонал может быть отстранен от выполнения обязанностей без сохранения заработной платы до тех пор, пока не пройдет вакцинацию. Временному персоналу могут приостановить контракты.

В Греции невакцинированные работники образования столкнутся с потерей кредитов по балльной системе государственной службы. Это отразится на их карьерных перспективах или трудоустройстве, сообщило издание.

Почти две трети греков считают, что вакцинация от COVID-19 поможет победить эпидемию, писало Reuters 29 июля со ссылкой на опрос греческой компании Alco. Большинство выступает за обязательную вакцинацию определенных групп населения, в частности медицинских работников, персонала домов престарелых и учителей.