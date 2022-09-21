В Грузии задержали грабителя, который захватил заложников в банке

Все 12 заложников освобождены, их жизни не угрожает опасность. По словам журналистов, находившихся на месте происшествия, группа сотрудников полиции вошла в здание и вывела оттуда заложников.

Заместитель министра внутренних дел Грузии Александр Дарахвелидзе сообщил, что мужчина отказался сдаться полиции и оказал сопротивление при задержании.

Правоохранитель отметил, что самым сложным было предотвратить срабатывание ручной гранаты, которая была в руках у преступника, но спецназ отработал операцию на высоком уровне.

"У нападавшего было довольно тяжелое вооружение – нож, огнестрельное оружие, граната, другие вещества, по которым назначена экспертиза", – сказал чиновник МВД.

Задержанный – Григол Нарсия, 37 лет, житель Кутаисского муниципалитета.

Уголовное дело возбуждено по четырем статьям Уголовного кодекса Грузии: захват в заложники; противоправные приобретение, хранение, ношение, изготовление, перевозка, пересылка или сбыт огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств; террористический акт; захват заложников в террористических целях.

"Новости-Грузия" расшифровали и перевели разговоры во время захвата заложников в Кутаиси, которые захваченные люди снимали на мобильные телефоны. В них участвовали полицейский у окна, полицейский по телефону, заложники и грабитель. Один из заложников даже пытался шутить.

Полицейский у окна: Он вооружен?

Заложник: Нет, пришел с ножом и вилкой.

Грабитель: У меня рука начинает уставать, и граната может упасть...

Заложник: Давай, я подержу!

Грабитель заложнику, который выходит в прямой эфир: Покажи им гранаты, скажи, что взорву их к такой-то матери...

Заложник: Да это не они, а я взорвусь к такой-то матери, бомбы же здесь, а не там!

Заложник полицейскому: Чего вы жметесь, что за проблема $2 млн, принесите человеку...

Полицейский: Пусть отпустит женщин.

Грабитель: Да, сейчас отпущу и еще сам выйду, пританцовывая.

Грабитель заложнику: Передайте, что я хочу $2 млн в течение трех часов.

Заложник: Нам что, еще три часа тут торчать?

Заложник: Зачем для этого целых три часа?

Грабитель: Ну, надо – пока они договорятся, пока доедут сюда, говори так.

Заложник полицейскому, чтобы слышал грабитель: Дайте этому прекрасному человеку деньги, которые он просит, и он нас отпустит. И потом мирно пойдет своим путем.

Грабитель: Передавай, что я тебе говорю.

Заложник грабителю: Давай, братишка, покажись и сам выставляй свои условия!

Заложник грабителю: Вот только так к моей шее не прикасайся, а остальное – не проблема.

Грабитель: У меня нет хачапури, а то бы поделился.

Грабитель: Пересчитайте, сколько нас, может, кого-то не хватает.

Заложник: Нас 12, давайте в футбол сыграем, что ли.

Грабитель: Выключай лайв!

Заложник: А я тебя и не снимаю, генацвале, я вот его снимаю. Вообще-то и для тебя хорошо, чтобы народ тебя увидел. А то пожалуйста, могу вообще на пол бросить телефон, мне без разницы.

Заложник грабителю: Иди-ка сюда, я тебя рассмотрю, покажу людям, как ты вооружен... Вот сюда повернись, а теперь – сюда.