В Грузии задержали грабителя, который захватил заложников в банке

Все 12 заложников освобождены, их жизни не угрожает опасность. По словам журналистов, находившихся на месте происшествия, группа сотрудников полиции вошла в здание и вывела оттуда заложников.
Заместитель министра внутренних дел Грузии Александр Дарахвелидзе сообщил, что мужчина отказался сдаться полиции и оказал сопротивление при задержании.
Правоохранитель отметил, что самым сложным было предотвратить срабатывание ручной гранаты, которая была в руках у преступника, но спецназ отработал операцию на высоком уровне.
"У нападавшего было довольно тяжелое вооружение – нож, огнестрельное оружие, граната, другие вещества, по которым назначена экспертиза", – сказал чиновник МВД.
Задержанный – Григол Нарсия, 37 лет, житель Кутаисского муниципалитета.
Уголовное дело возбуждено по четырем статьям Уголовного кодекса Грузии: захват в заложники; противоправные приобретение, хранение, ношение, изготовление, перевозка, пересылка или сбыт огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств; террористический акт; захват заложников в террористических целях.
"Новости-Грузия" расшифровали и перевели разговоры во время захвата заложников в Кутаиси, которые захваченные люди снимали на мобильные телефоны. В них участвовали полицейский у окна, полицейский по телефону, заложники и грабитель. Один из заложников даже пытался шутить.
Полицейский у окна: Он вооружен?
Заложник: Нет, пришел с ножом и вилкой.
Грабитель: У меня рука начинает уставать, и граната может упасть...
Заложник: Давай, я подержу!
Грабитель заложнику, который выходит в прямой эфир: Покажи им гранаты, скажи, что взорву их к такой-то матери...
Заложник: Да это не они, а я взорвусь к такой-то матери, бомбы же здесь, а не там!
Заложник полицейскому: Чего вы жметесь, что за проблема $2 млн, принесите человеку...
Полицейский: Пусть отпустит женщин.
Грабитель: Да, сейчас отпущу и еще сам выйду, пританцовывая.
Грабитель заложнику: Передайте, что я хочу $2 млн в течение трех часов.
Заложник: Нам что, еще три часа тут торчать?
Заложник: Зачем для этого целых три часа?
Грабитель: Ну, надо – пока они договорятся, пока доедут сюда, говори так.
Заложник полицейскому, чтобы слышал грабитель: Дайте этому прекрасному человеку деньги, которые он просит, и он нас отпустит. И потом мирно пойдет своим путем.
Грабитель: Передавай, что я тебе говорю.
Заложник грабителю: Давай, братишка, покажись и сам выставляй свои условия!
Заложник грабителю: Вот только так к моей шее не прикасайся, а остальное – не проблема.
Грабитель: У меня нет хачапури, а то бы поделился.
Грабитель: Пересчитайте, сколько нас, может, кого-то не хватает.
Заложник: Нас 12, давайте в футбол сыграем, что ли.
Грабитель: Выключай лайв!
Заложник: А я тебя и не снимаю, генацвале, я вот его снимаю. Вообще-то и для тебя хорошо, чтобы народ тебя увидел. А то пожалуйста, могу вообще на пол бросить телефон, мне без разницы.
Заложник грабителю: Иди-ка сюда, я тебя рассмотрю, покажу людям, как ты вооружен... Вот сюда повернись, а теперь – сюда.
Мужчина средних лет в камуфляжной одежде 20 сентября ворвался около 11.00 в филиал "Банка Грузии" и взял в заложники 12 человек, в том числе двух сотрудников банка. По словам очевидцев, на его одежде были закреплены провода, он утверждал, что это бомба. Кроме того, в руках у него была граната, а в кармане – нож.
Грабитель требовал выплатить ему $2 млн, а потом снизил сумму выкупа до $1,5 млн. Он также требовал вертолет, на котором намеревался покинуть страну, микроавтобус и флаг России.