В Ингушетии озвучили три претензии к Кадырову. Тот заявил, что у Чечни нет проблем с Ингушетией

Кадыров заявил, что у Чечни с Ингушетией "никаких проблем нет" Фото: ЕРА

Султыгов выдвинул Кадырову три основные претензии.

Первая касается передачи части ингушской земли Чечне, из-за которой в 2018–2019 годах массово протестовали жители Ингушетии. Султыгов попросил Кадырова создать двухстороннюю комиссию для определения границ между двумя регионами, отметив, что "отношения между народами не наладятся до тех пор, пока остро будет стоять территориальный вопрос".

Житель Ингушетии также предъявил Кадырову претензии относительно ингушей, проживающих в столице Чечни Грозном и находящихся на учете.

"Под разными предлогами их убирают с этого учета, ставят снова на очередь, перебрасывают назад. Не допускайте этого. Не требуйте отказные с владельцев ингушских домов, освободите дома ингушей", – призвал Султыгов.

Также он попросил главу Чечни повлиять на высокопоставленных чеченских чиновников, чтобы они воздержались от нелицеприятных выражений в адрес ингушей.

15 января Кадыров подвел итоги данного им времени Ингушетии на предъявление ему претензий. Видеозапись с главой Чечни опубликована в Instagram-аккаунте ya_pomoshnik_kra_95, связанном с Кадыровым (его официальный аккаунт был заблокирован в 2020 году).

"РИА Новости" сообщают, что Кадыров, обращаясь к ингушскому народу, заявил, что к старейшинам его рода и муфтию Чечни никто из представителей Ингушетии на обращался, а это значит, что у Чечни с Ингушетией "никаких проблем нет".

Все это произошло на фоне конфликта, возникшего после того, как бывший чиновник Ингушетии Яхья Хадзиев извинился перед своим родом за то, что обнял Кадырова.