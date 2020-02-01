В Ираке назначили нового премьер-министра

Бывший министр связи Ирака Мохаммед Тауфик Аллави будет занимать должность премьер-министра до проведения в стране новых выборов.

Президент Ирака Бархам Салих назначил премьер-министром страны бывшего министра связи Мохаммеда Тауфика Аллави. Об этом 1 февраля сообщает Al Jazeera.

65-летнему Аллави поручили в течение месяца сформировать новое правительство и управлять им, пока в Ираке не проведут новые выборы.

В своем обращении к гражданам новый глава правительства пообещал восстановить разрушенную экономику страны и сосредоточиться на борьбе с коррупцией.

Associated Press отмечает, что назначение Аллави стало результатом многомесячных переговоров между конкурирующими политическими силами.

1 октября 2019 года в Ираке начались общенациональные антиправительственные митинги. Демонстранты требуют от правительства создания рабочих мест и прекращения коррупции. 29 ноября премьер-министр Ирака Адель Абдул Махди подал в отставку после резкой критики правительства со стороны высшего шиитского духовника Ирака Али аль-Систани. 1 декабря парламент Ирака принял отставку премьера.