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В Ираке обстреляли военную базу, на которой дислоцируются американские военные

Как минимум одна ракета упала на территории военной базы в окрестностях иракского города Киркук, о жертвах не сообщается.

На базе в Киркуке находятся военнослужащие США
На базе в Киркуке находятся военнослужащие США
Фото: ЕРА

Вечером 13 февраля неизвестные обстреляли военную базу сил антитеррористической коалиции в окрестностях иракского города Киркук. Об этом сообщил пресс-центр Сил безопасности Ирака в Twitter.

"Силы безопасности проводят поисковую операцию в поисках преступников. Уже обнаружена пусковая база с 11 ракетами, которые не были выпущены", – сказано в сообщении.

На территории базы, где дислоцированы американские военные, упала одна ракета, сообщило агентство Rudaw со ссылкой на представителя коалиции. Информации о пострадавших нет.

По информации Reuters, сразу после обстрела в воздух были подняты самолеты коалиции.

Ни одна группировка не взяла на себя ответственность за пуск ракеты.

27 декабря базу в Киркуке обстреляли ракетами, погиб американский подрядчик, еще несколько военных получили ранения. В ответ в ночь на 3 января США нанесли ракетный удар по международному аэропорту Багдада в Ираке, в результате которого погиб командир иранского элитного подразделения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции генерал-майор Касем Сулеймани. Вместе с ним погиб заместитель командующего Силами народной мобилизации Ирака (которые поддерживают Иран) Абу Махди аль-Мухандис.

В ночь на 8 января Корпус стражей исламской революции сообщил об обстреле американской авиабазы Аль-Асад в Ираке. Операцию, в ходе которой были выпущены "десятки ракет", в Иране назвали "Мученик Сулеймани". Позже в Пентагоне проинформировали, что ракетному обстрелу подверглась также военная база в иракском городе Эрбиль.

По данным Пентагона, 109 американских военнослужащих получили черепно-мозговые травмы в результате обстрела баз.

Теги: США, Ирак, ракета
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