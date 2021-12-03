В Италии мужчина пришел на вакцинацию от коронавируса с силиконовой рукой

По его словам, итальянец пришел сделать первую прививку от коронавируса с силиконовой дельтовидной мышцей. Несмотря на то, что искусственная рука была очень похожа на настоящую по цвету и на ощупь, медработник заподозрил неладное и попросил мужчину показать всю руку.
После обнаружения обмана итальянец пытался убедить медика закрыть на это глаза, но тот сообщил о случившемся карабинерам.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией.
По данным американского Университета Джонса Хопкинса, в Италии за время эпидемии подтвердили более 5 млн случаев COVID-19, умерли 134 тыс. человек.