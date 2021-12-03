В Италии мужчина пришел на вакцинацию от коронавируса с силиконовой рукой

По его словам, итальянец пришел сделать первую прививку от коронавируса с силиконовой дельтовидной мышцей. Несмотря на то, что искусственная рука была очень похожа на настоящую по цвету и на ощупь, медработник заподозрил неладное и попросил мужчину показать всю руку.

После обнаружения обмана итальянец пытался убедить медика закрыть на это глаза, но тот сообщил о случившемся карабинерам.