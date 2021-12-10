В Канаде запретили "лечение" сексуальной ориентации

За принуждение к "терапии" может грозить до пяти лет тюрьмы Фото: depositphotos.com

В законе отмечается, что конверсионная терапия наносит вред обществу, так как она основана на мифах и стереотипах о сексуальной ориентации, гендерной идентичности и гендерном самовыражении. Речь, в частности, о мифе, что гетеросексуальность, цисгендерная гендерная идентичность и гендерное выражение, соответствующее полу, назначенные человеку при рождении, предпочтительнее других сексуальных ориентаций.

Закон признает использование "конверсионной терапии" преступлением против людей всех возрастов. За принуждение к "терапии" предусмотрено наказание в виде лишения свободы до пяти лет, а за рекламирование или получение финансовой выгоды от этого метода предусмотрено до двух лет тюрьмы. Положения закона о наказании вступят в силу 7 января.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо в своем Twitter поприветствовал принятие документа. Он назвал "лечение" сексуальной ориентации "мерзкой и унизительной практикой".

It’s official: Our government’s legislation banning the despicable and degrading practice of conversion therapy has received Royal Assent - meaning it is now law. LGBTQ2 Canadians, we’ll always stand up for you and your rights. — Justin Trudeau (@JustinTrudeau) December 8, 2021