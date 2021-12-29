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В Казахстане официально отменили смертную казнь

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Мораторий на смертную казнь в Казахстане действует с 2003 года
Мораторий на смертную казнь в Казахстане действует с 2003 года
Фото: depositphotos.com

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 29 декабря подписал закон об отмене в стране смертной казни. Об этом сообщает пресс-служба его администрации.

"Главой государства подписан закон республики Казахстан "О внесении изменений и дополнения в некоторые законодательные акты Казахстана по вопросу отмены смертной казни". Текст закона публикуется в печати", – сказано в сообщении.

Контекст:

С 2003 года в Казахстане действует бессрочный мораторий на смертную казнь. Однако суды продолжали приговаривать осужденных к смертной казни в исключительных обстоятельствах, в том числе за преступления, квалифицируемые как террористические акты. Приговоренные к казни отбывали пожизненное заключение. В случае отмены моратория их могли казнить.

Один из последних таких приговоров вынесли в 2016 году в отношении Руслана Кулекбаева, обвиняемого в убийстве 10 человек при совершении теракта в центре города. Он отбывает пожизненное заключение.

В январе 2021 года Токаев подписал закон, предусматривающий отказ страны от смертной казни. Среди стран Европы и бывших стран СНГ смертная казнь осталась только в Беларуси.

Теги: Казахстан, смертная казнь, указ, президент, Касым-Жомарт Токаев
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