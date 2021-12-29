В Казахстане официально отменили смертную казнь

"Главой государства подписан закон республики Казахстан "О внесении изменений и дополнения в некоторые законодательные акты Казахстана по вопросу отмены смертной казни". Текст закона публикуется в печати", – сказано в сообщении.

Контекст:

С 2003 года в Казахстане действует бессрочный мораторий на смертную казнь. Однако суды продолжали приговаривать осужденных к смертной казни в исключительных обстоятельствах, в том числе за преступления, квалифицируемые как террористические акты. Приговоренные к казни отбывали пожизненное заключение. В случае отмены моратория их могли казнить.

Один из последних таких приговоров вынесли в 2016 году в отношении Руслана Кулекбаева, обвиняемого в убийстве 10 человек при совершении теракта в центре города. Он отбывает пожизненное заключение.

В январе 2021 года Токаев подписал закон, предусматривающий отказ страны от смертной казни. Среди стран Европы и бывших стран СНГ смертная казнь осталась только в Беларуси.