В Кремле отреагировали на слова Зеленского о желто-голубом флаге над Госдумой

Как пишет агентство ТАСС, в эфире российского "Первого канала" Песков сказал, что "над Госдумой развевался и будет дальше развеваться все-таки российский триколор".

Также спикер Кремля уверен, что у украинцев и россиян общая не часть истории, как говорил Зеленский, а "общая история в целом". Песков считает украинцев и россиян "одним народом" и называет это очевидным фактом.

Спикер заявил, что президент России Владимир Путин готовит "статью по украинской тематике".