В Кремле заявили о "негативных" последствиях строительства Украиной военно-морских баз

Строительство двух военно-морских баз Украиной может негативно отразиться на "атмосфере стабильности" в Черноморском регионе, заявил спикер президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков 20 октября, пишет ТАСС.
"Потенциально" и "с учетом всех имеющихся реалий" такая опасность есть, считает Песков.
Президент Украины Владимир Зеленский в ходе ежегодного послания к Верховной Раде заявил о начале строительства двух военно-морских баз для защиты Черноморского региона. Зеленский не раскрывал деталей о самих базах, но говорил, что Украина строит войско, способное противостоять врагу на суше, воде и в воздухе: "Чтобы больше ни у кого не возникло даже мысли, что можно посягнуть на наш суверенитет, территориальную целостность или отобрать у Украины часть территории без единого выстрела".
Песков отметил, что не имея подробной информации, в Кремле не могут "ничего четко говорить". Заявление Зеленского "нужно проанализировать", добавил он.
Зампредседателя Офиса президента Украины Игорь Жовква рассказывал в начале октября, что две новые базы Украина будет строить при содействии Великобритании. Одна из них будет в Черном море, вторая – в Азовском.
Помощь со строительством баз является частью меморандума между Украиной и Великобританией, рассказывал он. Более конкретного местоположения, так же, как и даты начала работ, украинские власти не называли.
Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.