В Кремле заявили о "негативных" последствиях строительства Украиной военно-морских баз

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе ежегодного послания к Верховной Раде заявил о начале строительства двух военно-морских баз для защиты Черноморского региона. Спикер президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков сказал, что "нужно проанализировать" заявление украинского президента.

Строительство двух военно-морских баз Украиной может негативно отразиться на "атмосфере стабильности" в Черноморском регионе, заявил спикер президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков 20 октября, пишет ТАСС.

"Потенциально" и "с учетом всех имеющихся реалий" такая опасность есть, считает Песков.

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе ежегодного послания к Верховной Раде заявил о начале строительства двух военно-морских баз для защиты Черноморского региона. Зеленский не раскрывал деталей о самих базах, но говорил, что Украина строит войско, способное противостоять врагу на суше, воде и в воздухе: "Чтобы больше ни у кого не возникло даже мысли, что можно посягнуть на наш суверенитет, территориальную целостность или отобрать у Украины часть территории без единого выстрела".

Песков отметил, что не имея подробной информации, в Кремле не могут "ничего четко говорить". Заявление Зеленского "нужно проанализировать", добавил он.