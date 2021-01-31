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В Кыргызстане задержали главу пресс-службы аппарата президента

В Государственном комитете национальной безопасности Кыргызстана утверждают, что задержанный глава отдела информполитики аппарата президента вымогал взятку в особо крупном размере.

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Анаркулов был назначен на должность в октябре 2020 года
Анаркулов был назначен на должность в октябре 2020 года
Фото: gknb.gov.kg

В Кыргызстане задержали заведующего отделом информационной политики аппарата президента. Об этом проинформировал 30 января Государственный комитет национальной безопасности страны (ГКНБ).

"В рамках проводимой работы по выявлению, предупреждению и пресечению преступлений коррупционной направленности в органах государственной власти... выявлен факт вымогательства взятки в особо крупном размере со стороны заведующего", – говорится в сообщении.

По данным ведомства, чиновник, "злоупотребляя занимаемым должностным положением и преследуя цель личного материального обогащения, вымогал денежные средства в особо крупном размере у претендента на одну из руководящих государственных должностей за положительное решение вопроса о назначении".

"В свете происходящих общественно-политических процессов в КР, участились факты вымогательства денежных средств под предлогом получения одобрения у высшего руководства страны по вопросам государственного управления, в том числе кадровым назначениям. Подобные действия представителей органов государственной власти в корне противоречат указу президента Кыргызской Республики "О новой государственной кадровой политике" и будут пресекаться по всей строгости действующего законодательства, несмотря на занимаемые должности и заслуги", – заявили в ГКНБ.

Ведомство назвало только инициалы задержанного – А.Н.С.

На сайте президента Кыргызстана указано, что в октябре 2020 года на должность заведующего таким отделом назначен Анаркулов Нургазы Сеитказыевич, сейчас ему 41 год.

29 января в Кыргызстане состоялась инаугурация нового президента Садыра Жапарова.

Предыдущий президент страны Сооронбай подал в отставку 15 октября 2020 года на фоне протестов. Исполняющим обязанности главы государства стал Жапаров.

Теги: Кыргызстан, взятка, чиновники, задержание, президент, вымогательство
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