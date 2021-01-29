В Кыргызстане состоялась инаугурация нового президента Жапарова

Садыр Жапаров вступил в должность президента Кыргызстана.

Жапаров заявил, что его первые президентские указы будут направлены на выход из кризиса и восстановление экономики Фото: EPA

В Бишкеке состоялась церемония инаугурации президента Садыра Жапарова. Об этом сообщает "Радио Азаттык".

Председатель Центризбиркома Нуржан Шайлдабекова, зачитав постановление ЦИК об избрании Жапарова президентом Кыргызстана, вручила ему удостоверение, нагрудный знак и штандарт главы государства.

Жапаров заявил, что его первые президентские указы будут направлены на выход из кризиса и восстановление экономики, пишет "Радио Азаттык".

Он также пообещал, что Кыргызстан будет придерживаться многовекторности во внешней политике и исполнять международные обязательства.

Досрочные выборы президента Киргизской Республики состоялись 10 января 2021 года, в них приняли участие 17 кандидатов. Жапаров набрал 79,2% голосов от числа избирателей, принявших участие в выборах.

Перед этим в стране прошла волна протестов в столице Бишкеке, вспыхнувшая после парламентских выборов 4 октября. Митингующие требовали аннулировать итоги голосования, согласно которым в парламент прошли политические партии "Биримдик" (получила 24,5% голосов), "Мекеним Кыргызстан" (23,88%), "Кыргызстан" (8,76%) и "Бутун Кыргызстан" (7,13%), а оппозиционные политсилы не преодолели семипроцентный барьер.