ГОРДОН
 
 
МИР

Кыргызстан отказался от вакцины Pfizer. В стране нет холодильников, чтобы хранить препарат

Чтобы вакцинировать всех жителей Кыргызстана, нужно потратить более $2 млн. В бюджете республики таких денег нет, заявил министр здравоохранения страны Алымкадыр Бейшеналиев.

Вакцину BNT162b2 первой одобрила Всемирная организация здравоохранения
Вакцину BNT162b2 первой одобрила Всемирная организация здравоохранения
Фото: EPA

Министр здравоохранения Кыргызстана Алымкадыр Бейшеналиев заявил, что вакцину от коронавирусной инфекции производства американской фармацевтической компании Pfizer и немецкой BioNTech покупать не будут, потому что нет оборудования для хранения препарата. Слова министра цитирует местное новостное агентство 24.kg.

Бейшеналиев заявил, что три дня назад ему предложили 1,2 млн доз вакцины Pfizer. Однако проблема состоит в том, что вакцину Pfizer нужно хранить при температуре -70 °С, а в стране нет таких холодильников, каждый из которых стоит $4 тыс. Кроме холодильников, нужны также специальные шприцы, добавил глава минздрава.

Необходимо более $2 млн, чтобы вакцинировать всех жителей республики, в бюджете Кыргызстана таких денег нет, заключил Бейшеналиев.

Минздрав Кыргызстана ведет переговоры с правительством России и обращается лично к ее президенту Владимиру Путину, чтобы в страну передали вакцину "Спутник V", которая хранится при температуре от -2 °С до -18 °С. Такие холодильники в стране есть, заключил чиновник.

Вакцина BNT162b2 производства компаний Pfizer и BioNTech стала первой, которую одобрила Всемирная организация здравоохранения. Ее разрешили использовать ряд стран, в том числе ВеликобританияКанадаСШАШвецияШвейцария и Бахрейн. В странах Европейского союза 27 декабря 2020 года официально стартовала массовая вакцинация от коронавируса препаратом от Pfizer/BioNTech.

Pfizer и BioNTech заключили с ЕС два контракта на поставку 600 млн доз вакцины BNT162b2 в этом году (всего в странах ЕС проживает около 450 млн человек, каждому необходимо получить две дозы вакцины). Агентство Reuters со ссылкой на информацию Pfizer сообщило, что компания планирует поставить в ЕС до конца года 500 млн доз, доставка еще 100 млн доз может быть согласована отдельно.

В России есть собственная вакцина "Спутник V", ее зарегистрировали 11 августа прошлого года. Путин заявлял, что она эффективна, формирует устойчивый иммунитет и прошла все проверки. По его словам, одна из его дочерей сделала две прививки и чувствует себя нормально. При этом сам российский президент не прививался – как глава государства, он не может быть добровольцем в испытании вакцины, объяснял пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Российская вакцина подверглась сильной критике, так как она была зарегистрирована до прохождения третьей фазы клинических испытаний. National Geographic писал, что испытания третьей фазы имеют решающее значение для проверки готовности вакцины к широкому распространению. Ряд российских ученых отмечали, что ускоренный подход к регистрации вакцины противоречит научным и этическим нормам разработки лекарств.

По данным Университета Джонса Хопкинса, общее количество инфицированных в Кыргызстане превысило 83,2 тыс. человек, из них более 79,2 тыс. вылечилось, а 1390 умерли.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Теги: Кыргызстан, коронавирус
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Кличко на Крещение показал, как, фыркая, выныривает из затоки. Видео
Кличко на Крещение показал, как, фыркая, выныривает из затоки. Видео
Вдова Грачевского показала его могилу
Вдова Грачевского показала его могилу
"Как-то пошленько выглядит", "Какой красивый язык", "Абсолютно здоровый мужчина!". Фаны Потапа обсуждают его фото
"Как-то пошленько выглядит", "Какой красивый язык", "Абсолютно здоровый мужчина!". Фаны Потапа обсуждают его фото
Жена Остапчука напомнила Каминской об их договоренности
Жена Остапчука напомнила Каминской об их договоренности
  В новом клипе Скрипка и "Воплі Відоплясова" пробежались голыми из бани к проруби. Видео
  В новом клипе Скрипка и "Воплі Відоплясова" пробежались голыми из бани к проруби. Видео
"Фото кажется ужасно пошлым". Победительница "Холостяка 10" показала свой топлес-снимок
"Фото кажется ужасно пошлым". Победительница "Холостяка 10" показала свой топлес-снимок
Зибров рассказал, кем работает его 23-летняя дочь
Зибров рассказал, кем работает его 23-летняя дочь
"Чудо! Братская любовь – сильная вещь". Подольская показала, как общаются ее сыновья от Преснякова
"Чудо! Братская любовь – сильная вещь". Подольская показала, как общаются ее сыновья от Преснякова
Сын Алибасова рассказал, что происходит с его отцом
Сын Алибасова рассказал, что происходит с его отцом
Руслана, Джамала, Бурмака, Положинский, Tayanna, Jerry Heil, Kozak System, Mandry, Красноокий обратились к Зеленскому с просьбой разрешить организации "Авторы и издатели" контролировать вопрос роялти
Руслана, Джамала, Бурмака, Положинский, Tayanna, Jerry Heil, Kozak System, Mandry, Красноокий обратились к Зеленскому с просьбой разрешить организации "Авторы и издатели" контролировать вопрос роялти
Могилевская рассказала, как относится к усыновлению
Могилевская рассказала, как относится к усыновлению
"Кошечки. Большая симпатичнее", "Лижут зад только себе". Седокова надела "голый" купальник
"Кошечки. Большая симпатичнее", "Лижут зад только себе". Седокова надела "голый" купальник
24-летний сын Стефани Сеймур скончался от передозировки наркотиками
24-летний сын Стефани Сеймур скончался от передозировки наркотиками
"Модель из меня из разряда "ожидание реальность". Жена Monatik показала тело в купальнике
"Модель из меня из разряда "ожидание – реальность". Жена Monatik показала тело в купальнике
Аффлек и де Армас расстались – СМИ
Аффлек и де Армас расстались – СМИ
  "Дельфин и русалка". Королева записала песню со своим сыном. Видео
  "Дельфин и русалка". Королева записала песню со своим сыном. Видео
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Без экипировки и без трусов!", "Сексуально озабоченная", "Озорница". Maruv взбудоражила своих фанов голым пахом
"Без экипировки и без трусов!", "Сексуально озабоченная", "Озорница". Maruv взбудоражила своих фанов голым пахом
Каменских после отпуска крупным планом показала живот
Каменских после отпуска крупным планом показала живот
Билык рассказала, как часто видится с проживающим в Москве мужем
Билык рассказала, как часто видится с проживающим в Москве мужем
"Прогулка по любимому Киеву все-таки состоялась". Проживающая в РФ Ани Лорак похвасталась снимками из центра столицы Украины
"Прогулка по любимому Киеву все-таки состоялась". Проживающая в РФ Ани Лорак похвасталась снимками из центра столицы Украины
Адвокат Федосеевой-Шукшиной подтвердила, что Алибасов находится в заточении без телефона
Адвокат Федосеевой-Шукшиной подтвердила, что Алибасов находится в заточении без телефона
Представитель Алибасова заявил, что шоумен находится взаперти и нуждается в помощи
Представитель Алибасова заявил, что шоумен находится взаперти и нуждается в помощи
  "Перед концертами она закидывалась бутербродами и ничего не могла сделать". Галкин рассказал, как сейчас худеет Пугачева
"Перед концертами она закидывалась бутербродами и ничего не могла сделать". Галкин рассказал, как сейчас худеет Пугачева
Репяхова показала фото, на котором ребенком запечатлена в обнимку с Павликом
Репяхова показала фото, на котором ребенком запечатлена в обнимку с Павликом
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS