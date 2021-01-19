Кыргызстан отказался от вакцины Pfizer. В стране нет холодильников, чтобы хранить препарат

Чтобы вакцинировать всех жителей Кыргызстана, нужно потратить более $2 млн. В бюджете республики таких денег нет, заявил министр здравоохранения страны Алымкадыр Бейшеналиев.

Министр здравоохранения Кыргызстана Алымкадыр Бейшеналиев заявил, что вакцину от коронавирусной инфекции производства американской фармацевтической компании Pfizer и немецкой BioNTech покупать не будут, потому что нет оборудования для хранения препарата. Слова министра цитирует местное новостное агентство 24.kg.

Бейшеналиев заявил, что три дня назад ему предложили 1,2 млн доз вакцины Pfizer. Однако проблема состоит в том, что вакцину Pfizer нужно хранить при температуре -70 °С, а в стране нет таких холодильников, каждый из которых стоит $4 тыс. Кроме холодильников, нужны также специальные шприцы, добавил глава минздрава.

Необходимо более $2 млн, чтобы вакцинировать всех жителей республики, в бюджете Кыргызстана таких денег нет, заключил Бейшеналиев.

Минздрав Кыргызстана ведет переговоры с правительством России и обращается лично к ее президенту Владимиру Путину, чтобы в страну передали вакцину "Спутник V", которая хранится при температуре от -2 °С до -18 °С. Такие холодильники в стране есть, заключил чиновник.