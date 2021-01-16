В Кыргызстане подвели итоги президентских выборов

На выборах президента Кыргызстана по итогам ручного подсчета 100% бюллетеней победил основатель оппозиционной партии "Мекенчил" Садыр Жапаров, сообщили в Центральной избирательной комиссии по выборам и проведению референдумов.

Центральная избирательная комиссия по выборам и проведению референдумов Кыргызстана обнародовала результаты ручного подсчета 100% бюллетеней на выборах президента.

Согласно этим результатам, победу одержал основатель оппозиционной партии "Мекенчил" Садыр Жапаров, который с октября исполнял обязанности президента. Он получил 79,23% голосов. На втором месте – Адахан Мадумаров с результатом 6,78%. Всего на пост президента претендовали 17 кандидатов.

На референдуме по форме правления более 80% избирателей проголосовали за президентскую форму правления, свидетельствуют данные ЦИК.

Всего в выборах приняли участие 39,75 % избирателей. Как пишет Kloop.kg, это рекордно низкая явка в истории страны.

Выборы в Кыргызстане прошли 10 января. Перед этим в стране прошла волна протестов в столице Бишкеке, вспыхнувшая после парламентских выборов 4 октября. Митингующие требовали аннулировать итоги голосования, согласно которым в парламент прошли политические партии "Биримдик" (получила 24,5% голосов), "Мекеним Кыргызстан" (23,88%), "Кыргызстан" (8,76%) и "Бутун Кыргызстан" (7,13%), а оппозиционные политсилы не преодолели семипроцентный барьер.