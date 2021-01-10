На выборах президента в Кыргызстане лидирует Жапаров

Центральная избирательная комиссия по выборам и проведению референдумов Кыргызстана обнародовала предварительные итоги досрочных выборов президента, согласно которым оппозиционер Садыр Жапаров получил более 79% голосов избирателей.

10 января в Кыргызстане состоялись досрочные выборы президента и референдум по форме правления. Об этом сообщила Центральная избирательная комиссия по выборам и проведению референдумов Кыргызстана.

Согласно предварительным итогам голосования на 21.00, основатель оппозиционной партии "Мекенчил" Садыр Жапаров получил 79,18% голосов. В президентских выборах участвуют 17 кандидатов. Они, по данным ЦИК Кыргызстана, набрали от 0% до 6,7% госов избирателей.

На референдуме по форме правления 81,29% жителей Кыргызстана высказался за президентскую форму правления, за парламентскую – 10,85%, против всех – 4,43%, отметили в сообщении.

Явка на выборах на досрочных выборах президента на 18.00 составила 33,13%, на референдуме по форме правления на такое же время – 33,08%, уточнили в ЦИК.

Жапаров в ноябре прошлого года сначала отозвал документы, а позже снова заявил о выдвижении своей кандидатуры на должность президента Кыргызстана.