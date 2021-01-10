ГОРДОН
 
 
МИР

На выборах президента в Кыргызстане лидирует Жапаров

Центральная избирательная комиссия по выборам и проведению референдумов Кыргызстана обнародовала предварительные итоги досрочных выборов президента, согласно которым оппозиционер Садыр Жапаров получил более 79% голосов избирателей.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Жапаров получил 79,18% голосов
Жапаров получил 79,18% голосов
Фото: EPA

10 января в Кыргызстане состоялись досрочные выборы президента и референдум по форме правления. Об этом сообщила Центральная избирательная комиссия по выборам и проведению референдумов Кыргызстана. 

Согласно предварительным итогам голосования на 21.00, основатель оппозиционной партии "Мекенчил" Садыр Жапаров получил 79,18% голосов. В президентских выборах участвуют 17 кандидатов. Они, по данным ЦИК Кыргызстана, набрали от 0% до 6,7% госов избирателей.

На референдуме по форме правления 81,29% жителей Кыргызстана высказался  за президентскую форму правления, за парламентскую – 10,85%, против всех – 4,43%, отметили в сообщении.

Явка на выборах на досрочных выборах президента на 18.00 составила 33,13%, на референдуме по форме правления на такое же время – 33,08%, уточнили в ЦИК.

Жапаров в ноябре прошлого года сначала отозвал документы, а позже снова заявил о выдвижении своей кандидатуры на должность президента Кыргызстана.

Президентским выборам в Кыргызстане предшествовала волна протестов в столице Бишкеке, вспыхнувшая после парламентских выборов 4 октября. Митингующие требовали аннулировать итоги голосования, согласно которым в парламент прошли политические партии "Биримдик" (получила 24,5% голосов), "Мекеним Кыргызстан" (23,88%), "Кыргызстан" (8,76%) и "Бутун Кыргызстан" (7,13%), а оппозиционные политсилы не преодолели семипроцентный барьер.

В ночь на 6 октября в Бишкеке протестующие захватили здание парламента. По данным минздрава Кыргызстана, во время столкновений пострадало более тысячи человек, один скончался.

На фоне массовых уличных протестов 6 октября подали в отставку спикер парламента Кыргызстана Дастан Джумабеков и премьер-министр Кубатбек Боронов. Парламентская оппозиция 7 октября инициировала процедуру импичмента президента.

Киргизские парламентарии на заседании парламента 14 октября большинством утвердили на должность премьер-министра Жапарова.

Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков подписал указ о назначении премьер-министра и членов правительства, а 15 октября подал в отставку. Исполняющим обязанности президента Кыргызстана стал Жапаров.

Теги: выборы, Кыргызстан, референдум, голосование, президент, Садыр Жапаров
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  Кинопремьеры-2021. Список ожидаемых украинских и зарубежных фильмов
  Кинопремьеры-2021. Список ожидаемых украинских и зарубежных фильмов
"Все еще сексуальный". Поклонники Беккера прокомментировали его фото в роли модели
"Все еще сексуальный". Поклонники Беккера прокомментировали его фото в роли модели
В Яремче на Рождество знаменитости готовили кутью и соревновались за звание лучшего кулинара
В Яремче на Рождество знаменитости готовили кутью и соревновались за звание лучшего кулинара
Три пляжных образа Каменских на Мальдивах. Фото
Три пляжных образа Каменских на Мальдивах. Фото
"Ну сейчас набегут критики", "Это роскошь". В сети комментируют пикантное фото Светланы Бондарчук
"Ну сейчас набегут критики", "Это роскошь". В сети комментируют пикантное фото Светланы Бондарчук
"В Новый год с любимыми!" Ани Лорак обнародовала совместные фото с дочерью, которую на Рождество навестил отец
"В Новый год с любимыми!" Ани Лорак обнародовала совместные фото с дочерью, которую на Рождество навестил отец
Бузова на Мальдивах вышла замуж за Dava – СМИ
Бузова на Мальдивах вышла замуж за Dava – СМИ
  Козловский: Я матерщинник. Говорят, что мне это не подходит, но мне пох...й
  Козловский: Я матерщинник. Говорят, что мне это не подходит, но мне пох...й
Подборка обнаженных мужских торсов звезд украинского шоу-бизнеса, спорта и политики. Как знаменитости выглядят без одежды?
Подборка обнаженных мужских торсов звезд украинского шоу-бизнеса, спорта и политики. Как знаменитости выглядят без одежды?
"Все меня рассматривают". Павлик в Буковеле показал очередь на подъемник, а его жена пожаловалась на излишнее внимание
"Все меня рассматривают". Павлик в Буковеле показал очередь на подъемник, а его жена пожаловалась на излишнее внимание
  Умерла звезда "Полицейской академии" Рэмси
  Умерла звезда "Полицейской академии" Рэмси
Ротару – в черном платье, а ее сын – в клетчатом спортивном костюме. В сети опубликовано праздничное фото семьи певицы
Ротару – в черном платье, а ее сын – в клетчатом спортивном костюме. В сети опубликовано праздничное фото семьи певицы
Как приготовить тирамису. Рецепт итальянского десерта от жены Бабкина
Как приготовить тирамису. Рецепт итальянского десерта от жены Бабкина
  Козловский: Твою мать, почему я должен заниматься разводом своих родителей?
  Козловский: Твою мать, почему я должен заниматься разводом своих родителей?
Шоптенко показала фигуру в разные периоды беременности. Фото
Шоптенко показала фигуру в разные периоды беременности. Фото
Актер из сериала "Скорая помощь" найден мертвым в своей квартире – СМИ
Актер из сериала "Скорая помощь" найден мертвым в своей квартире – СМИ
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"В Новый год с любимыми!" Ани Лорак обнародовала совместные фото с дочерью, которую на Рождество навестил отец
"В Новый год с любимыми!" Ани Лорак обнародовала совместные фото с дочерью, которую на Рождество навестил отец
Ротару – в черном платье, а ее сын – в клетчатом спортивном костюме. В сети опубликовано праздничное фото семьи певицы
Ротару – в черном платье, а ее сын – в клетчатом спортивном костюме. В сети опубликовано праздничное фото семьи певицы
"Все меня рассматривают". Павлик в Буковеле показал очередь на подъемник, а его жена пожаловалась на излишнее внимание
"Все меня рассматривают". Павлик в Буковеле показал очередь на подъемник, а его жена пожаловалась на излишнее внимание
Младшая дочь Валерия Меладзе сообщила, что сломала шею
Младшая дочь Валерия Меладзе сообщила, что сломала шею
  Козловский: Твою мать, почему я должен заниматься разводом своих родителей?
Козловский: Твою мать, почему я должен заниматься разводом своих родителей?
Ризатдинова рассказала, какие на самом деле отношения связывают ее с Мельником
Ризатдинова рассказала, какие на самом деле отношения связывают ее с Мельником
Бузова на Мальдивах вышла замуж за Dava – СМИ
Бузова на Мальдивах вышла замуж за Dava – СМИ
"Тетя Алла плохого не посоветует". Пугачева дала дочери Успенской неожиданный совет
"Тетя Алла плохого не посоветует". Пугачева дала дочери Успенской неожиданный совет
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS