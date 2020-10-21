В Кыргызстане назначили дату повторных выборов в парламент

Повторные выборы в Жогорку Кенеш (парламент) Кыргызстана должны пройти 20 декабря, решили в ЦИК. Избирательная кампания уже началась.

21 октября Центральная избирательная комиссия Кыргызстана назначила на 20 декабря повторные выборы в Жогорку Кенеш (парламент) страны. Об этом сообщает "Азаттык үналгысы".

Избирательная кампания началась в Кыргызстане сегодня.

Издание отмечает, что, несмотря на уже известную дату голосования, пока не приняты решения о ряде моментов, которые стали причиной протестов после выборов 4 октября. В частности, относительно процентного порога для попадания в парламент представителей партий.

Депутаты Жогорку Кенеш рассмотрят варианты изменения избирательного законодательства 21 октября, пишет "Азаттык үналгысы". На предыдущих выборах действовал 7-процентный барьер, на предстоящем голосовании может быть три или пять процентов.

После парламентских выборов, которые состоялись 4 октября, в Бишкеке вспыхнули протесты. Митингующие требовали аннулировать итоги голосования, согласно которым в парламент прошли политические партии "Биримдик" (получила 24,5% голосов), "Мекеним Кыргызстан" (23,88%), "Кыргызстан" (8,76%) и "Бутун Кыргызстан" (7,13%), а оппозиционные политсилы не преодолели 7-процентный барьер.

В ночь на 6 октября в Бишкеке протестующие захватили здание парламента. По данным минздрава Кыргызстана, в ходе столкновений пострадало более тысячи человек, один скончался.

На фоне массовых уличных протестов 6 октября подали в отставку спикер парламента Кыргызстана Дастан Джумабеков и премьер-министр Кубатбек Боронов. 7 октября парламентская оппозиция инициировала процедуру импичмента президента.

Центризбирком страны признал недействительными результаты выборов.

Главы нескольких оппозиционных парламентских партий создали два народных координационных совета. Их члены хотели избрать правительство народного доверия.

14 октября киргизские парламентарии на заседании Жогорку Кенеша большинством утвердили на должность премьер-министра основателя оппозиционной партии "Мекенчил" Садыра Жапарова.

Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков подписал указ о назначении премьер-министра страны и членов правительства, а 15 октября объявил о решении уйти в отставку.

И.о. президента стал Жапаров.

В ЦИК Кыргызстана не исключали, что одновременно с парламентскими выборами могут состояться президентские.