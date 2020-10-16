ГОРДОН
 
 
МИР

В ЦИК Кыргызстана назвали вероятную дату президентских выборов

Глава ЦИК Кыргызстана Нуржан Шайлдабекова отметила, что дату досрочных выборов в стране назначает парламент.

После предыдущих выборов в Кыргызстане начался политический кризис
После предыдущих выборов в Кыргызстане начался политический кризис
Фото: ЕРА

Досрочные выборы президента Кыргызстана могут состояться 17 января 2021 года. Об этом 16 октября заявила председатель ЦИК страны Нуржан Шайлдабекова, сообщает "АКИpress".

Шайлдабекова подчеркнула, что досрочные президентские выборы назначает Жогорку Кенеш, то есть парламент Кыргызстана.

Глава ЦИК предположила, что парламентские выборы в Кыргызстане "ориентировочно могут пройти 20 декабря". Шайлдабекова не исключила, что парламентские и президентские выборы могут состояться в один день.

После парламентских выборов, которые состоялись 4 октября, в Бишкеке вспыхнули протесты. Митингующие требовали аннулировать итоги голосования, согласно которым в парламент прошли политические партии "Биримдик" (получила 24,5% голосов), "Мекеним Кыргызстан" (23,88%), "Кыргызстан" (8,76%) и "Бутун Кыргызстан" (7,13%), а оппозиционные политсилы не преодолели семипроцентный барьер.

В ночь на 6 октября в Бишкеке протестующие захватили здание парламента. По данным минздрава Кыргызстана, в ходе столкновений пострадало более тысячи человек, один скончался.

На фоне массовых уличных протестов 6 октября подали в отставку спикер парламента Кыргызстана Дастан Джумабеков и премьер-министр Кубатбек Боронов. 7 октября парламентская оппозиция инициировала процедуру импичмента президента.

Центризбирком страны признал недействительными результаты выборов.

Главы нескольких оппозиционных парламентских партий создали два народных координационных совета. Их члены хотели избрать правительство народного доверия.

14 октября киргизские парламентарии на заседании Жогорку Кенеша большинством утвердили на должность премьер-министра основателя оппозиционной партии "Мекенчил" Садыра Жапарова.

Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков подписал указ о назначении премьер-министра страны и членов правительства, а 15 октября объявил о решении уйти в отставку.

И.о. президента стал Жапаров.

Теги: выборы, Кыргызстан, ЦИК, протесты, парламент, президент, досрочные выборы, протесты в Кыргызстане
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Не люблю диеты. Не занимаюсь спортом". Бадоева рассказала, как следит за фигурой
"Не люблю диеты. Не занимаюсь спортом". Бадоева рассказала, как следит за фигурой
Остапчук и Горняк поженились. Первое свадебное фото
Остапчук и Горняк поженились. Первое свадебное фото
Звезда "Крепостной" попала в ДТП и получила переломы лица
Звезда "Крепостной" попала в ДТП и получила переломы лица
Путин выразил благодарность Лозе
Путин выразил благодарность Лозе
Брежнева показала черно-белое фото с родными сестрами
Брежнева показала черно-белое фото с родными сестрами
В розовом пальто и шляпе. 94-летняя королева Елизавета II впервые за время карантина посетила официальное мероприятие
В розовом пальто и шляпе. 94-летняя королева Елизавета II впервые за время карантина посетила официальное мероприятие
"Со здорвьем все хорошо". Витвицкая ответила на вопросы о материнстве
"Со здорвьем все хорошо". Витвицкая ответила на вопросы о материнстве
Рэпер Post Malone получил девять наград Billboard Music Awards
Рэпер Post Malone получил девять наград Billboard Music Awards
Анита Луценко рассказала, какой должна быть минимальная физнагрузка
Анита Луценко рассказала, какой должна быть минимальная физнагрузка
  Представитель от Украины на "Детском Евровидении 2020" презентовал клип на конкурсную песню. Видео
  Представитель от Украины на "Детском Евровидении 2020" презентовал клип на конкурсную песню. Видео
"Раз и навсегда". Милевский заявил, что возвращается в Украину
"Раз и навсегда". Милевский заявил, что возвращается в Украину
Украинские женщины-военнослужащие приняли участие в фотосессии для бренда женского белья
Украинские женщины-военнослужащие приняли участие в фотосессии для бренда женского белья
Феникс сыграет роль французского императора Наполеона Бонапарта в картине Скотта
Феникс сыграет роль французского императора Наполеона Бонапарта в картине Скотта
Шепелев: Режим Лукашенко преступный. Так не должно, так не может продолжаться
Шепелев: Режим Лукашенко преступный. Так не должно, так не может продолжаться
"Когда достигаешь статуса, с тобой многие хотят дружить". Никитюк рассказала, почему не заводит новые отношения
"Когда достигаешь статуса, с тобой многие хотят дружить". Никитюк рассказала, почему не заводит новые отношения
"Воспоминание о днях, когда мы принадлежали друг другу". Кухар обнародовала нежные фото с мужем
"Воспоминание о днях, когда мы принадлежали друг другу". Кухар обнародовала нежные фото с мужем
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Крутые цифры". В сети поздравляют Преснякова с рождением ребенка
"Крутые цифры". В сети поздравляют Преснякова с рождением ребенка
Топлес и в сапогах. Солистка Little Big Таюрская показала любимое фото
Топлес и в сапогах. Солистка Little Big Таюрская показала любимое фото
  "Произошла очень некорректная история со стороны Оли". Притула рассказал, почему прекратил общение с Фреймут
"Произошла очень некорректная история со стороны Оли". Притула рассказал, почему прекратил общение с Фреймут
"Хорошенький беременяш". Пресняков показал жену после полученных поздравлений о рождении ребенка
"Хорошенький беременяш". Пресняков показал жену после полученных поздравлений о рождении ребенка
Невестка Марченко крупным планом сняла свадебный поцелуй с ее сыном. Видео
Невестка Марченко крупным планом сняла свадебный поцелуй с ее сыном. Видео
Умер знаменитый украинский клипмейкер, работавший с Поляковой, Тиной Кароль, Dzidzio, ТНМК
Умер знаменитый украинский клипмейкер, работавший с Поляковой, Тиной Кароль, Dzidzio, ТНМК
"Этих мальчишек я брал с собой везде, теперь они меня катают на яхте". Комаровский показал своих сыновей
"Этих мальчишек я брал с собой везде, теперь они меня катают на яхте". Комаровский показал своих сыновей
"Пара красивая. Дай бог, еще и счастливая". Каминская обнародовала романтическое видео с Дикусаром
"Пара красивая. Дай бог, еще и счастливая". Каминская обнародовала романтическое видео с Дикусаром
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS