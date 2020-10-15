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Новоназначенный премьер-министр Кыргызстана объявил себя и.о. президента

Спикер парламента Кыргызстана Канатбек Исаев, которому по конституции переходит должность и.о. президента после отставки главы государства Сооронбая Жээнбекова, отказался от нее, потому премьер-министр Садыр Жапаров заявил, что берет на себя полномочия президента страны.

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Жапаров до протестов в Кыргызстане находился в местах лишения свободы
Жапаров до протестов в Кыргызстане находился в местах лишения свободы
Фото: ЕРА

Новоназначенный премьер-министр Кыргызстана Садыр Жапаров после заявления президента Сооронбая Жээнбекова об уходе в отставку заявил, что теперь он будет исполнять обязанности главы государства. Об этом сообщает издание 24.kg.

Об этом Жапаров сообщил, выйдя к митингующим.

"Уважаемые, я поздравляю вас с победой. Сегодня все встало на свои места. Экс-президент ушел в отставку, спикер парламента Канат Исаев не стал исполнять его обязанности. Теперь обязанности президента и премьер-министра перешли ко мне. Я благодарю за ваше доверие", – заявил Жапаров.

После своего заявления он призвал собравшихся разойтись, отмечает издание.

По данным ВВС, Жапаров находился в тюрьме с 2017 года по обвинению в организации митинга в Караколе (север страны) в 2013 году с требованием национализировать золоторудное месторождение Кумтор. Его также обвиняли в захвате в заложники тогдашнего губернатора Иссык-Кульской области Эмильбека Каптагаева. Кроме того, Жапарова обвиняли в насильственном захвате власти в 2012 году. Но вскоре он был оправдан и освобожден в зале суда. В 2013 году Жапаров, избегая судебного преследования по делу о захвате заложника, покинул страну и проживал некоторое время на Кипре. Он вернулся на родину в 2017 году и был помещен в СИЗО. Был освобожден своими сторонниками из-под заключения 6 октября в ночь штурма здания парламента.

После парламентских выборов, которые состоялись 4 октября, в Бишкеке вспыхнули протесты. Митингующие требовали аннулировать итоги голосования, согласно которым в парламент прошли политические партии "Биримдик" (получила 24,5% голосов), "Мекеним Кыргызстан" (23,88%), "Кыргызстан" (8,76%) и "Бутун Кыргызстан" (7,13%), а оппозиционные политсилы не преодолели семипроцентный барьер.

В ночь на 6 октября в Бишкеке протестующие захватили здание парламента. По данным минздрава Кыргызстана, в ходе столкновений пострадало более тысячи человек, один скончался.

На фоне массовых уличных протестов 6 октября подали в отставку спикер парламента Кыргызстана Дастан Джумабеков и премьер-министр Кубатбек Боронов. 7 октября парламентская оппозиция инициировала процедуру импичмента президента.

Центризбирком страны признал недействительными результаты выборов.

Главы нескольких оппозиционных парламентских партий создали два народных координационных совета. Их члены хотели избрать правительство народного доверия.

14 октября киргизские парламентарии на заседании Жогорку Кенеша (парламент Кыргызстана) большинством утвердили Жапарова на должность премьер-министра страны.

Президент Жээнбеков подписал указ о назначении премьер-министра страны и членов правительства, а 15 октября объявил о решении уйти в отставку.

Теги: Кыргызстан, президент, Сооронбай Жээнбеков, назначение, Садыр Жапаров
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