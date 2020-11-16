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В Кыргызстане на пост президента претендуют более 60 кандидатов

За кресло президента Кыргызстана будут бороться 65 кандидатов. В их числе сложивший накануне полномочия исполняющего обязанности президента Кыргызстана Садыр Жапаров.

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Досрочные президентские выборы в Кыргызстане назначили на 10 января
Досрочные президентские выборы в Кыргызстане назначили на 10 января
Фото: ЕРА

Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов Кыргызстана зарегистрировала 63 кандидата на пост президента страны. Первый этап выдвижения кандидатов завершился, сообщил информационный отдел ведомства 15 ноября. 

"В Центральную комиссию по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики поступили документы от 65 кандидатов. Из них два заявления отозвано – Б. Бакетаев и Ж. Тургуналиев. Свои кандидатуры в рамках самовыдвижения выдвинули 62 гражданина [Кыргызстана] КР, один выдвинут от политической партии", – рассказали в ЦИК Кыргызстана.

Среди кандидатов на пост главы страны – восемь женщин и 55 мужчин.

Сложивший полномочия исполняющего обязанности президента Кыргызстана Садыр Жапаров 14 ноября сначала отозвал документы, которые ранее подал, и позже снова заявил о выдвижении своей кандидатуры на должность президента Кыргызстана, сказано в другом сообщении ЦИК от 14 ноября.

Досрочные президентские выборы в Кыргызстане назначили на 10 января 2021 года. Им предшествовала волна протестов в столице Бишкеке, вспыхнувшая после парламентских выборов 4 октября. Митингующие требовали аннулировать итоги голосования, согласно которым в парламент прошли политические партии "Биримдик" (получила 24,5% голосов), "Мекеним Кыргызстан" (23,88%), "Кыргызстан" (8,76%) и "Бутун Кыргызстан" (7,13%), а оппозиционные политсилы не преодолели семипроцентный барьер.

В ночь на 6 октября в Бишкеке протестующие захватили здание парламента. По данным минздрава Кыргызстана, во время столкновений пострадало более тысячи человек, один скончался.

На фоне массовых уличных протестов 6 октября подали в отставку спикер парламента Кыргызстана Дастан Джумабеков и премьер-министр Кубатбек Боронов. Парламентская оппозиция 7 октября инициировала процедуру импичмента президента.

Киргизские парламентарии на заседании парламента 14 октября большинством утвердили на должность премьер-министра Жапарова.

Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков подписал указ о назначении премьер-министра и членов правительства, а 15 октября подал в отставку. Исполняющим обязанности президента Кыргызстана стал Жапаров.

Теги: Кыргызстан, ЦИК, столкновения, Бишкек, голосование, протесты в Кыргызстане, Садыр Жапаров
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