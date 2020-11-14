И.о. президента Кыргызстана сложил полномочия

По словам кыргызстанского политика Садыра Жапарова, полномочия и.о. президента страны он сложил из-за участия в досрочных выборах главы государства.

Жапаров подал документы для участия в выборах президента Фото: president.kg

Основатель оппозиционной партии "Мекенчил" Садыр Жапаров сложил полномочия исполняющего обязанности президента Кыргызстана. Об этом говорится в его обращении, опубликованном 14 ноября на сайте главы государства.

"В нашей стране идет процесс подготовки к президентским выборам. Я тоже сегодня подал заявление для участия в выборах на пост президента. ...Я решил сложить с себя полномочия президента страны, а также приостановить должностные полномочия премьер-министра Кыргызской Республики и как рядовой гражданин буду участвовать на предстоящих президентских выборах", – заявил Жапаров.

Он отметил, что далее обязанности президента, согласно Конституции, будет исполнять глава Жогорку Кенеша (парламента).

Досрочные президентские выборы в Кыргызстане назначены на 10 января 2021 года.

После парламентских выборов, которые состоялись 4 октября, в Бишкеке вспыхнули протесты. Митингующие требовали аннулировать итоги голосования, согласно которым в парламент прошли политические партии "Биримдик" (получила 24,5% голосов), "Мекеним Кыргызстан" (23,88%), "Кыргызстан" (8,76%) и "Бутун Кыргызстан" (7,13%), а оппозиционные политсилы не преодолели 7-процентный барьер.

В ночь на 6 октября в Бишкеке протестующие захватили здание парламента. По данным минздрава Кыргызстана, в ходе столкновений пострадало более тысячи человек, один скончался.

На фоне массовых уличных протестов 6 октября подали в отставку спикер парламента Кыргызстана Дастан Джумабеков и премьер-министр Кубатбек Боронов. 7 октября парламентская оппозиция инициировала процедуру импичмента президента.

Центризбирком страны признал недействительными результаты выборов.

14 октября киргизские парламентарии на заседании парламента большинством утвердили на должность премьер-министра Жапарова.

Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков подписал указ о назначении премьер-министра страны и членов правительства, а 15 октября объявил о решении уйти в отставку. И.о. президента стал Жапаров.