В Латвии начался второй этап строительства забора на границе с Беларусью

На первом этапе на латвийско-белорусской границе было построено около 54 км забора. Строительство небольшой части заболоченных участков отложено до лета, когда их можно будет застроить в соответствии с требованиями безопасности труда.
Параллельно со строительством забора начата подготовка к оснащению забора современными технологиями. В целом проект предусматривает строительство 173-километровой латвийско-белорусской пограничной полосы.
Первая очередь строительства ограждения протяженностью 85,9 км будет завершена к началу осени этого года, а вторая очередь (63,9 км) и третья очередь (16,7 км) – до конца 2024 года.
Общая стоимость первых двух этапов строительства приграничной инфраструктуры составляет €102,7 млн.
О строительстве стены на границе с Беларусью Латвия заявила в сентябре 2021 года. Причиной этого стал поток нелегальных мигрантов из РБ. Построить забор также решили власти Литвы и Польши.
В Литве заявили, что самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко намеренно ослабил контроль над границей со своей стороны. Согласно заявлению минобороны Литвы, Беларусь инструктирует нелегалов на границе.
Президенты Литвы, Латвии, Эстонии и Польши Гитанас Науседа, Эгилс Левитс, Керсти Кальюлайд и Анджей Дуда во время встречи в Киеве 23 августа 2021 года выпустили совместную декларацию. В заявлении миграционный кризис на границе с Беларусью они назвали "политически управляемой гибридной операцией, осуществляемой режимом Лукашенко", в которой "эксплуатируют беззащитных граждан третьих стран". Ее цель – "отвлечь внимание от участившихся нарушений прав человека и гражданина со стороны режима".