В Латвии начался второй этап строительства забора на границе с Беларусью

На первом этапе на латвийско-белорусской границе было построено около 54 км забора. Строительство небольшой части заболоченных участков отложено до лета, когда их можно будет застроить в соответствии с требованиями безопасности труда.

Параллельно со строительством забора начата подготовка к оснащению забора современными технологиями. В целом проект предусматривает строительство 173-километровой латвийско-белорусской пограничной полосы.

Первая очередь строительства ограждения протяженностью 85,9 км будет завершена к началу осени этого года, а вторая очередь (63,9 км) и третья очередь (16,7 км) – до конца 2024 года.

Общая стоимость первых двух этапов строительства приграничной инфраструктуры составляет €102,7 млн.