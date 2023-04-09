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В Латвии начался второй этап строительства забора на границе с Беларусью

Латвия укрепляет границу с Беларусью ограждением
Латвия укрепляет границу с Беларусью ограждением
Фото: Valsts robežsardze / Facebook

Латвия начала второй этап строительства ограждения на границе с Беларусью, в рамках которого будет возведено еще 63,9 км забора. Об этом сообщает Delfi 9 апреля.

На первом этапе на латвийско-белорусской границе было построено около 54 км забора. Строительство небольшой части заболоченных участков отложено до лета, когда их можно будет застроить в соответствии с требованиями безопасности труда.

Параллельно со строительством забора начата подготовка к оснащению забора современными технологиями. В целом проект предусматривает строительство 173-километровой латвийско-белорусской пограничной полосы.

Первая очередь строительства ограждения протяженностью 85,9 км будет завершена к началу осени этого года, а вторая очередь (63,9 км) и третья очередь (16,7 км) – до конца 2024 года.

Общая стоимость первых двух этапов строительства приграничной инфраструктуры составляет €102,7 млн.

Контекст:

О строительстве стены на границе с Беларусью Латвия заявила в сентябре 2021 года. Причиной этого стал поток нелегальных мигрантов из РБ. Построить забор также решили власти Литвы и Польши.

В Литве заявили, что самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко намеренно ослабил контроль над границей со своей стороны. Согласно заявлению минобороны Литвы, Беларусь инструктирует нелегалов на границе.

Президенты Литвы, Латвии, Эстонии и Польши Гитанас Науседа, Эгилс Левитс, Керсти Кальюлайд и Анджей Дуда во время встречи в Киеве 23 августа 2021 года выпустили совместную декларацию. В заявлении миграционный кризис на границе с Беларусью они назвали "политически управляемой гибридной операцией, осуществляемой режимом Лукашенко", в которой "эксплуатируют беззащитных граждан третьих стран". Ее цель – "отвлечь внимание от участившихся нарушений прав человека и гражданина со стороны режима".

Мария НИКОЛАЕНКО
журналистка
Теги: Беларусь, Латвия, граница, строительство, забор на границе с Беларусью
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