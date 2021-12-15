В Литве руководителя железнодорожной компании отправили в отставку из-за транзита удобрений из Беларуси

"Чтобы смягчить ситуацию, минимизировать репутационные риски, связанные с компанией, лучшее решение сейчас – договориться с генеральным директором о том, когда он может покинуть свой пост, и к этому времени разработать четкий план действий", – сообщил председатель правления железной дороги Кястутис Шлюжас.

14 декабря премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните заявила, что не исключает ухода правительства в отставку из-за ситуации вокруг транзита удобрений "Беларуськалия", сообщал Delfi.

13 декабря министр коммуникаций и транспорта страны Марюс Скуодис заявил, что в связи с продолжением белорусского транзита через Литву подал заявление об отставке глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис, сообщал BNS.

12 декабря Ландсбергис и Скуодис заявляли, что намерены подать в отставку, если подтвердится, что "Беларуськалий" внесла предоплату по договору с литовской железнодорожной компанией, несмотря на санкции США, вступившие в силу 8 декабря, сообщал LRT.