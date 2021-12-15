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В Литве руководителя железнодорожной компании отправили в отставку из-за транзита удобрений из Беларуси

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Транзит удобрений "Беларуськалия" через Литву вызвал правительственный кризис в этой стране
Транзит удобрений "Беларуськалия" через Литву вызвал правительственный кризис в этой стране
Скриншот: ТОП ХИТ ТВ3 / Youtube

В Литве совет директоров компании "Литовская железная дорога" отправил в отставку ее руководителя Мантаса Бартушка в связи с транзитом из Беларуси подсанкционной продукции (удобрений). Об этом 14 декабря сообщает телеканал LRT.

"Чтобы смягчить ситуацию, минимизировать репутационные риски, связанные с компанией, лучшее решение сейчас – договориться с генеральным директором о том, когда он может покинуть свой пост, и к этому времени разработать четкий план действий", – сообщил председатель правления железной дороги Кястутис Шлюжас.

14 декабря премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните заявила, что не исключает ухода правительства в отставку из-за ситуации вокруг транзита удобрений "Беларуськалия", сообщал Delfi

13 декабря министр коммуникаций и транспорта страны Марюс Скуодис заявил, что в связи с продолжением белорусского транзита через Литву подал заявление об отставке глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис, сообщал BNS

12 декабря Ландсбергис и Скуодис заявляли, что намерены подать в отставку, если подтвердится, что "Беларуськалий" внесла предоплату по договору с литовской железнодорожной компанией, несмотря на санкции США, вступившие в силу 8 декабря, сообщал LRT.

Контекст:

2 декабря 2021 года США, Евросоюз, Канада и Великобритания синхронно ввели новый пакет санкций из-за миграционного кризиса на границе Беларуси и стран Евросоюза. Кроме того, США, ЕС, Великобритания и Канада потребовали, чтобы "режим [считающего себя президентом Беларуси Александра] Лукашенко немедленно и полностью прекратил организацию незаконной миграции через границу с Евросоюзом", а также призвали освободить почти 900 политических заключенных в Беларуси.

Перед этим в течение 2020–2021 годов ЕС ввел против Беларуси четыре пакета санкций за фальсификацию результатов президентских выборов и насильственное подавление мирных протестов, а также за принудительную посадку самолета Ryanair в Минске: три в прошлом году, и один – в этом. По итогам этих санкций в списке, как сообщает "Немецкая волна", оказались 166 физических лиц, включая самого Лукашенко, а также 15 учреждений и предприятий.

К одному из европейских санкционных пакетов присоединилась Украина.

Министерство иностранных дел Беларуси пообещало "жесткий асимметричный ответ" на санкции ЕС, заявив, что страну "демонизируют". 5 декабря премьер-министр республики Роман Головченко заявил, что власти Беларуси намерены объявить об ответных мерах на пятый пакет санкций европейских стран и США уже на этой неделе

6 декабря Беларусь в ответ на санкции запретила ввоз товаров из Европы и США.

Теги: Беларусь, Литва, санкции, экономика, железная дорога, транзит, отставка, торговля, Евросоюз, минеральные удобрения
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