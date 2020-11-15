В мире коронавирусом заразилось почти 54 млн человек

В мире от COVID-19 умерло 1,31 млн человек, больше всего – в США (245,6 тыс.).

По состоянию на утро 14 ноября в мире коронавирусом заразилось более 53,92 млн человек, свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса, который следит за распространением инфекции.

Больше половины всех подтвержденных случаев приходится на США (10,9 млн), Индию (8,81 млн), Бразилию (5,85 млн), Францию (1,91 млн), Россию (1,89 млн), Испанию (1,46 млн), Великобританию (1,35 млн), Аргентину (1,3 млн), Колумбию (1,19 млн), Италию (1,14 млн) и Мексику (1 млн).

Число связанных с COVID-19 смертей достигло 1,31 млн. Больше всего умерших от коронавируса в США (245,6 тыс.), Бразилии (165,7 тыс.), Индии (129,6 тыс.) и Мексике (98,3 тыс.).

Выздоровело 34,7 млн пациентов: 8,2 млн – в Индии, 5,28 млн – в Бразилии, 4,15 млн – в США, 1,42 млн – в России, 1,12 млн – в Аргентине, 1,1 млн – в Колумбии.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.