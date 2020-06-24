В Молдове продлили действие режима ЧП в здравоохранении

Национальная чрезвычайная комиссия общественного здоровья Молдовы 23 июня приняла решение продлить действие режима чрезвычайного положения в области здравоохранения до 15 июля.

Как пишет молдавское издание NewsMaker, режим ЧП предполагает запрет собираться в группы больше трех человек в общественных местах, обязательную самоизоляцию для граждан старше 63 лет (они могут выходить из дому только в случае острой необходимости). Кроме того, в стране запрещено посещение спортивных и игровых площадок, проведение свадеб, банкетов по случаю дней рождений, крестин и других торжеств.

По решению комиссии до 15 июля не будут работать образовательные учреждения, детские лагеря отдыха и ночные клубы.

По состоянию на 24 июня в Молдове коронавирусом заразились 14 714 человек, из них 490 умерли, более 8,2 тыс. выздоровели.