В море возле побережья Сицилии обнаружили 2 тонны кокаина стоимостью более €400 млн

"Подразделения военно-морской авиации Fiamme Gialle ("Желтое пламя". – "ГОРДОН") выявили многочисленные плавающие пакеты, обозначенные светящимся сигнальным устройством и скрепленные сетями", – говорится в сообщении.

В инспекции рассказали, что при обследовании было найдено 70 пакетов с кокаином "общим весом брутто почти 2000 кг".

Правоохранители предполагают, что водонепроницаемый груз оставило в воде одно из грузовых судов.

"Выявление и последующее изъятие такого количества наркотиков – одно из крупнейших на территории страны", – отметили в инспекции.

По ее оценкам, розничная стоимость выявленного кокаина составляет более €400 млн.