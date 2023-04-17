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В море возле побережья Сицилии обнаружили 2 тонны кокаина стоимостью более €400 млн

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Наркотики обнаружили с помощью авиации
Наркотики обнаружили с помощью авиации
Фото: gdf.gov.it

17 апреля Финансовая инспекция Италии объявила об изъятии около 2 тонн наркотиков "кокаинового типа" в море возле восточного побережья острова Сицилия.

"Подразделения военно-морской авиации Fiamme Gialle ("Желтое пламя". – "ГОРДОН") выявили многочисленные плавающие пакеты, обозначенные светящимся сигнальным устройством и скрепленные сетями", – говорится в сообщении.

В инспекции рассказали, что при обследовании было найдено 70 пакетов с кокаином "общим весом брутто почти 2000 кг".

Правоохранители предполагают, что водонепроницаемый груз оставило в воде одно из грузовых судов.

"Выявление и последующее изъятие такого количества наркотиков – одно из крупнейших на территории страны", – отметили в инспекции.

По ее оценкам, розничная стоимость выявленного кокаина составляет более €400 млн.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Италия, наркотики, авиация, кокаин, Сицилия, море
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