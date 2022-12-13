В Москве в Третьяковскую галерею пускают по чекам вместо билетов, "потому что бумаги в стране нет"

Журналисты показали чек, датированный 29 ноября.
"[У нас] так же, как и везде, потому что бумаги в стране нет. Это не зависит от Третьяковской галереи. С бумагой проблематично везде, не только у нас. Раньше нам поставляли бумагу, теперь все", – прокомментировали ситуацию в самой галерее.
"Подъем" подчеркивает, что по данным москвичей, "в других музеях пока остались бумажные билеты".
Проблемы с бумагой в России появились на фоне международных санкций, введенных после полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля.
По информации глобальной базы данных по отслеживанию санкций Castellum, с конца февраля на РФ было наложено более 10,2 тыс. ограничений. В целом с 2014 года, когда РФ оккупировала Крым и часть территории Донбасса, – около 12,9 тыс. Россия – самая подсанкционная страна в мире, она опередила Иран, Сирию и Северную Корею.