В МВД Беларуси утверждают, что протесты в Минске были организованы из-за границы

Первый заместитель министра внутренних дел Беларуси Геннадий Казакевич заявил, что интернет стал частью политических технологий. Он уверяет, что предвыборные протесты в стране были организованы через соцсети.

Протесты в Минске были инициированы через социальные сети и мессенджеры из-за границы. Такое мнение выразил первый заместитель министра внутренних дел – начальник криминальной милиции Геннадий Казакевич в эфире телеканала "Беларусь 1" 29 июля.

"Те несанкционированные общественно-политические мероприятия, которые имели место в июне и июле этого года, были инициированы в течение нескольких часов посредством социальных сетей и мессенджеров. И были они инициированы из-за границы. В дальнейшем все это действо было подхвачено, и мы были вынуждены на него адекватно реагировать", – отметил Казакевич.

Он считает, что интернет стал частью политических технологий – технологии "цветных революций".

"Мы видим последовательно все те действия, которые были прописаны еще тогда: создание протестной массы, нагнетание обстановки и так далее. В данном случае безусловную опасность представляют не сами коммуникации, а те люди, которые за этим стоят, организуют, направляют, привлекают и искусственно создают эту протестную массу и социально-политическое напряжение, которого на самом деле не существует", – подчеркнул чиновник.

В июне в Беларуси перед выборами президента, которые назначены на 9 августа, прошли акции протеста против преследования оппозиционных политиков. Милиция задерживала их участников и журналистов.

19 июня президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что власти сорвали "масштабный план дестабилизации" ситуации в стране. "Маски сорваны с определенных не только кукол, которые у нас здесь были, но и кукловодов, которые сидят за пределами Беларуси", – сказал Лукашенко.

14 июля на акциях протеста задержали более 250 человек.

ЦИК зарегистрировал пять кандидатов. На пост главы государства претендуют действующий президент Лукашенко, оппозиционный кандидат Светлана Тихановская, сопредседатель объединения "Говори правду" Андрей Дмитриев, экс-депутат Анна Канопацкая и лидер Белорусской социал-демократической партии Сергей Черечень. Одного из главных соперников Лукашенко – банкира Виктора Бабарико заключили под стражу 18 июня, за сутки до истечения срока, который отводится для сбора подписей за кандидата. Его обвинили в финансовых преступлениях. Также ЦИК снял с гонки дипломата Валерия Цепкало.