В Мюнхене осквернили могилу Бандеры. Полиция начала расследование

Могилу разрисовали фиолетовой краской. Вандалы закрасили надпись с именем Бандеры на постаменте и нанесли графити. Среди прочего там – анархистская символика и свастика.
Как пишет газета, могилу осквернили примерно в 11.00.
Фото с места происшествия в Facebook опубликовал пользователь Алесь Чайчиц. Он отметил, что впервые пришел к могиле и застал там полицию и разрисованное надгробие.
Корреспондент немецкого канала ARD 24 июля опубликовала в Twitter фото, на котором могильный крест уже закрыт и опечатан.
Zustand heute. Die Polizei ermittelt #waldfriedhof #Bandera # Grab #munich pic.twitter.com/w5tEhlPv2C— Susanne C.Lettenbauer (@giocosopress) July 24, 2022
BR.de в мюнхенском управлении полиции сообщили, что расследуют инцидент.
Степан Бандера – украинский политический деятель, идеолог украинского национализма. Он родился 1 января 1909 года. В феврале 1940 года стал руководителем фракции ОУН(б), в 1947 году возглавил провод Организации украинских националистов. В 1959 году был убит агентом КГБ.
Это не первое покушение на могилу Бандеры в Мюнхене. Сотрудничавший с подконтрольными Кремлю телеканалами Russia Today и "Звезда" британец Грэм Филлипс в 2018 году сорвал с могилы Бандеры флаги Украины и ОУН.
В 2021-м могилу облили неизвестным веществом.