В Мюнхене осквернили могилу Бандеры. Полиция начала расследование

Могилу разрисовали фиолетовой краской. Вандалы закрасили надпись с именем Бандеры на постаменте и нанесли графити. Среди прочего там – анархистская символика и свастика.

Как пишет газета, могилу осквернили примерно в 11.00.

Фото с места происшествия в Facebook опубликовал пользователь Алесь Чайчиц. Он отметил, что впервые пришел к могиле и застал там полицию и разрисованное надгробие.

Корреспондент немецкого канала ARD 24 июля опубликовала в Twitter фото, на котором могильный крест уже закрыт и опечатан.

BR.de в мюнхенском управлении полиции сообщили, что расследуют инцидент.