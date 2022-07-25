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В Мюнхене осквернили могилу Бандеры. Полиция начала расследование

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Надпись с именем Бандеры на могиле зарисовали краской
Надпись с именем Бандеры на могиле зарисовали краской
Фото: ЕРА

Утром 23 июля в немецком Мюнхене снова осквернили могилу лидера Организации украинских националистов Степана Бандеры. Об этом сообщила газета Süddeutsche Zeitung 24 июля.

Могилу разрисовали фиолетовой краской. Вандалы закрасили надпись с именем Бандеры на постаменте и нанесли графити. Среди прочего там – анархистская символика и свастика.

Как пишет газета, могилу осквернили примерно в 11.00.

Фото с места происшествия в Facebook опубликовал пользователь Алесь Чайчиц. Он отметил, что впервые пришел к могиле и застал там полицию и разрисованное надгробие.

https://www.facebook.com/czalex/posts/pfbid029RGCwJeYtXthAj8ykaLNhscuQXLHcDpgjaZbUKRF96Y2Bh6yZdFJM3yYme9p6UPzl

Корреспондент немецкого канала ARD 24 июля опубликовала в Twitter фото, на котором могильный крест уже закрыт и опечатан.

BR.de в мюнхенском управлении полиции сообщили, что расследуют инцидент.

Контекст:

Степан Бандера – украинский политический деятель, идеолог украинского национализма. Он родился 1 января 1909 года. В феврале 1940 года стал руководителем фракции ОУН(б), в 1947 году возглавил провод Организации украинских националистов. В 1959 году был убит агентом КГБ.

Это не первое покушение на могилу Бандеры в Мюнхене. Сотрудничавший с подконтрольными Кремлю телеканалами Russia Today и "Звезда" британец Грэм Филлипс в 2018 году сорвал с могилы Бандеры флаги Украины и ОУН.

В 2021-м могилу облили неизвестным веществом.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Степан Бандера, Мюнхен, расследование, свастика, могила
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