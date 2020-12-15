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В Нидерландах введут локдаун на пять недель

Правительство Нидерландов приняло решение о введении жесткого карантина с 15 декабря по 19 января 2021 года. В этот период в стране будут работать аптеки, банки и супермаркеты. Школьников и студентов переводят на дистанционное обучение.

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Пять недель в Нидерландах будут работать только аптеки, банки и продуктовые магазины
Пять недель в Нидерландах будут работать только аптеки, банки и продуктовые магазины
Фото: EPA

В Нидерландах объявили пятинедельный локдаун. Об этом написал в Twitter премьер-министр страны Марк Рютте.

"Коронавирус быстро распространяется. Чтобы здравоохранение было доступно, мы должны свести наши контакты к минимуму. Суровые ограничения будут действовать с 15 декабря по 19 января", – отметил он в своем сообщении.

По информации сайта правительства, будут закрыты музеи, театры, парки развлечений, зоопарки, казино и сауны, спортзалы, все заведения общественного питания. Работать в период локдауна смогут банки, супермаркеты и другие магазины, торгующие продуктами, аптеки. Учебные заведения – школы и университеты – перейдут на дистанционное обучение.

Жителям страны посоветовали ограничить контакты, не принимать в гости более двух человек. Исключение сделали на три дня, 24–26 декабря, в эти дни разрешили посещение трех гостей.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Согласно данным американского Университета Джонса Хопкинса, на 15 декабря в Нидерландах выявлено более 632 тыс. случаев заражения COVID-19, умерло 10 168 пациентов, выздоровели 7 млн 944 тыс. 

Теги: Нидерланды, банки, правительство, аптеки, Марк Рютте, карантин, здравоохранение, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, пандемия, коронавирус
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