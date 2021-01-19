В Норвегии не установили связи между вакцинацией от COVID-19 и смертью пожилых людей

С начала вакцинации против коронавирусной инфекции в Норвегии зарегистрировали 33 смерти людей, получивших первую дозу препарата Pfizer/BioNTech.

В Норвегии для вакцинации против коронавируса используют препарат Pfizer/BioNTech Фото: EPA

Управление общественного здоровья Норвегии заявило, что специалисты не установили связи между вакцинацией первой дозой препарата Pfizer/BioNTech пожилых людей от COVID-19 и последовавшей после нее смертью. Об этом 19 января сообщает Euronews.

По данным телеканала, в стране умерло 33 человека после вакцинации от коронавируса.

13 случаев были изучены внимательно, все умершие был очень старыми, немощными и имели сопутствующие серьезные заболевания, сообщила директор управления общественного здоровья Камилла Столтенберг.

По ее словам, в норвежских медучреждениях ежедневно умирает около 45 человек. Связь смертности с вакцинами не доказана.

В Норвегии для вакцинации против коронавируса используют препарат Pfizer/BioNTech. Компания работает с норвежским регулирующим органом над расследованием смертей в Норвегии. Там считают, что количество смертей пока не вызывает тревоги и соответствует ожиданиям. Об этом Норвежское агентство по лекарственным средствам сообщило в ответ на запрос Bloomberg.

В странах Европейского союза 27 декабря 2020 года официально стартовала массовая вакцинация от коронавируса. Вакцинируют людей препаратом от Pfizer/BioNTech. Именно их вакцину одобрил регулятор ЕС.

Pfizer и BioNTech заключили с ЕС два контракта на поставку 600 млн доз вакцины BNT162b2 в этом году (всего в странах ЕС проживает около 450 млн человек, каждому необходимо получить две дозы вакцины). Агентство Reuters со ссылкой на информацию Pfizer сообщило, что компания планирует поставить в ЕС до конца года 500 млн доз, доставка еще 100 млн доз может быть согласована отдельно.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.