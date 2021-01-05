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В Норвегии умерли два человека, которых недавно вакцинировали от COVID-19

В Норвегии два человека умерли через несколько дней после вакцинации препаратом от коронавируса американской компании Pfizer и немецкой BioNTech. Точная причина смерти изучается, рассказали в Норвежском агентстве лекарственных средств.

Жители стран Европейской экономической зоны получили препарат от Pfizer/BioNTech
Жители стран Европейской экономической зоны получили препарат от Pfizer/BioNTech
Фото: EPA

В Норвегии в доме престарелых двое пациентов умерли через несколько дней после вакцинации препаратом от коронавируса американской компании Pfizer и немецкой BioNTech. Об этом 5 декабря сообщила пресс-служба Норвежского агентства лекарственных средств.

Медицинский директор агенства Штейнар Мадсен рассказал, что сейчас прививают "самых слабых и уязвимых" граждан с серьезными заболеваниями.

"Мы должны оценить, причиной смерти является вакцина или это случайность, что смерти наступили так скоро после вакцинации", – отметил он.

В норвежских домах престарелых каждую неделю умирает около 400 человек, заявили в агентстве. Они отслеживают смертность норвежского населения и все сообщения о предполагаемых побочных эффектах от вакцин, в частности смерть.

Исследование, на основе которого проведено временное одобрение вакцины, не включало лиц старше 85 лет.

"Мы мало знаем о том, как побочные эффекты влияют на пожилых людей. Однако предполагаем, что любые побочные эффекты будут такими же, как и у младших возрастных групп", – говорится в сообщении.

В агентстве рассказали, что наиболее частым побочным эффектом вакцины является боль в месте укола, которую испытывают более 80% вакцинированных. Другими частыми побочными эффектами являются усталость, головная боль, мышечные боли, боли в суставах, озноб и лихорадка. Они проходят через несколько дней. В Британии и США сообщали о некоторых случаях тяжелых аллергических реакций после использования вакцины.

В странах Европейского союза 27 декабря 2020 года официально стартовала массовая вакцинация от коронавируса. Вакцинировать людей будут препаратом от Pfizer/BioNTech. Именно их вакцину одобрил регулятор ЕС.

Главный коммерческий директор немецкой компании BioNTech Шон Маретт говорил, что страны Евросоюзаа также для жителей стран Европейской экономической зоны – Норвегия и Исландия, до конца 2020 года получат 12,5 млн доз вакцины против коронавируса, которую производит его компания вместе с американской Pfizer.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире коронавирусом заразилось в общей сложности более 85 млн человек (в Норвегии – 50,7 тыс.), умерло более 1,8 млн пациентов с COVID-19. В Норвегии с начала пандемии зафиксировали 51,6 тыс. инфицированных, 452 человека умерли.

Теги: медицина, смерть, Норвегия, вакцинация, Всемирная организация здравоохранения, инфекция, здравоохранение, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, вакцина, пандемия, коронавирус, прививки, BioNTech
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