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В Новой Зеландии выбрали птицу года. Ею стал нелетающий попугай, который притворяется кустом

Ежегодно в Новой Зеландии проходит конкурс на звание "Птицы года". Это масштабное мероприятие сравнимо с настоящими выборами президентов и парламентов – со своими политтехнологиями и фальсификациями. В этом году победителем стал нелетающий попугай какапо.

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Какапо раньше обитали на всей территории Новой Зеландии, но сейчас выживают только на островах, свободных от хищников
Какапо раньше обитали на всей территории Новой Зеландии, но сейчас выживают только на островах, свободных от хищников
Фото: forestandbird / Instagram

В Новой Зеландии подвели итоги ежегодного конкурса на звание птицы года, главная цель которого – привлечь внимание к проблемам птиц. В 2020 году этот титул получил попугай какапо, который находится под угрозой вымирания, говорится на сайте премии.

Как отмечает The Guardian, какапо – самый тяжелый и самый долгоживущий попугай в мире. Он уже получал титул "Птицы года" в 2008 году и стал первым, кто получил это звание дважды. Благодаря усилиям природозащитников популяция этого попугая увеличилась с 50 особей в 1990-х годах до 213 сейчас.

Какапо, которых также называют "могучие мшистые курицы", раньше обитали на всей территории Новой Зеландии, но сейчас эти птицы выживают только на островах, свободных от хищников. Эти птицы медленно размножаются, гнездятся на земле, так как не умеют летать, а их основной способ защиты – имитировать куст.

Научный советник по какапо департамента охраны природы Новой Зеландии Эндрю Дигби в своем Twitter регулярно публикует видео с этими птицами.

Выборы птицы года в Новой Зеландии – это масштабное мероприятие, организатором которого является экологическая группа Forest&Bird. Борьба за звание птицы года часто становится ожесточенной и сравнима с реальными выборами президентов и парламентов. Различные политики, знаменитости и интернет-группы выступают в поддержку своих любимых птиц и призывают голосовать за них, отмечает CNN.

В этом году, например, компания Adult Toy Megastore, торгующая секс-игрушками, поддержала птицу хихи, которая, по словам представителей компании, придерживается "консенсуальной полиамории" (сексуальные отношения с несколькими партнерами. – "ГОРДОН"). А сторонники птицы такахе создали учетную запись в TikTok, чтобы повысить явку молодежи на этом голосовании.

Во время голосования за птицу года нередкими являются случаи фальсификации. Например, в этом году организаторы выяснили, что кто-то 1500 раз проголосовал за пятнистого киви с одного и того же IP-адреса. 

Теги: выборы, Новая Зеландия, птицы
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