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В новый рейтинг QS World University Rankings попали шесть вузов из Украины

Самое высокое место в рейтинге вузов мира, составленном британской консалтинговой компанией Quacquarelli Symonds, из украинских вузов занял Харьковский национальный университет имени Каразина.

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ХНУ Каразина улучшил позицию в рейтинге
ХНУ Каразина улучшил позицию в рейтинге
Фото: wikimedia.org

В число 1000 лучших университетов мира 2021 года по версии QS World University Rankings попали шесть украинских вузов. Список опубликован на сайте рейтинга.

На самое высокое место, 477-е, авторы исследования поставили Харьковский национальный университет (ХНУ) имени Василия Каразина.

На место 601–615 попал Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко, на 651–700 – Национальный технический университет "Харьковский политехнический институт", на 701–750 – Национальный технический университет Украины "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского" и Сумской государственный университет.

Национальный университет “Львовская политехника” разместился на месте 801–1000.

Лидером рейтинга стал Массачуссетский технологический институт США. На втором, третьем и четвертом местах рейтинга тоже американские вузы – соответственно Стендфордский университет, Гарвардский университет и Калифорнийский технологический институт. На пятом месте находится университет Оксфорда (Великобритания).

Рейтинг QS World University Rankings составляет британская консалтинговая компания Quacquarelli Symonds (QS).

По сравнению с рейтингом 2020 года ХНУ имени Каразина улучшил свои позиции на 14 строк.

Теги: Львов, Харьков, Сумы, рейтинг, Оксфорд, вузы, Гарвард
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