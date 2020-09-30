В Париже истребитель перешел на сверхзвуковую скорость. Жители города восприняли это как взрыв

Переход французского истребителя на сверхзвуковую скорость сопровождался звуком, похожим на громкий хлопок или взрыв. Он был слышен на теннисных соревнованиях, проходящих в Париже.

В Париже 30 сентября жители услышали звук, похожий на взрыв. Оказалось, что это истребитель пересек звуковой барьер, сообщает полиция Парижа в Twitter.

"Громкий шум был слышен в Париже и на окраинах города. Никакого взрыва нет, речь идет об истребителе, который пересек звуковой барьер", – говорится в сообщении правоохранителей.

Un bruit très important à été entendu à Paris et en région parisienne. Il n'y a pas d'explosion, il s'agit d'un avion de chasse qui a franchi le mur du son.

N'encombrez pas les lignes de secours ! — Préfecture de Police (@prefpolice) September 30, 2020

Как оказалось, истребитель "Рафаль" военно-воздушных сил Франции получил разрешение пересечь звуковой барьер, чтобы помочь гражданскому самолету, который не выходил на связь, сообщает BFM TV. Истребитель поднялся на высоту 10 км и перешел на сверхзвуковой режим.

Переход на сверхзвуковую скорость сопровождался звуком, похожим на громкий хлопок или взрыв. Он был слышен на теннисных соревнованиях, проходящих в Париже, соответствующее видео опубликовано в Twitter.